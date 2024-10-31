Підполковник армії США у відставці Джон Нагл розповів 24 Каналу, що Північна Корея може отримати те, що дозволить їй завдати удару по США. Він також припустив, як повинен діяти Захід, щоб цього не допустити.

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Чим дуже занепокоєні у США

Підполковник армії США у відставці розповів, що вже є відомий факт, що КНДР отримує вигоду від російської нафти, що країна-агресорка допомагає підтримувати економіку Північної Кореї.

Однак США дуже занепокоєні тим, що Росія може передати щось Північній Кореї в замін на їхні війська.

Це змінить "правила гри", адже, за його припущенням, країна-агресорка може передати КНДР технології балістичних ракет та ядерної зброї.

Вони б надали можливість Північній Кореї завдати удару по США міжконтинентальними балістичними ракетами з ядерними боєголовками,

– підкреслив Нагл.

За його словами, Північна Корея вже виготовила ядерну зброю та має невеликий її запас, а саме менше сотні одиниць. Однак ця країна не досягла успіхів у технологіях виготовлення балістичних ракет.

На думку підполковника армії США у відставці, передача цих технологій змінить баланс стримування та баланси сил. Це буде тривожним для Сполучених Штатів.

Зауважте! За повідомленням CNN, Північна Корея також може попросити в Росії технології, пов'язані з розвідувальними супутниками, та атомні підводні човни.

Як повинен діяти Захід

Нагл наголосив, що санкції проти Росії виявились нерівномірно ефективними. Хоч країна-агресорка не отримує великі гроші за свою нафту через зниження цін, продавати її все ж може. Північна Корея ж є однією з найбільш підсанкційних та ізольованих країн світу.

Саме тому посилення санкцій проти КНДР можуть не дати результату, натомість варто посилити санкційний режим проти Росії.

Якщо ця ескалація буде продовжуватись, це не буде війна Росії проти України, Україна буде воювати з віссю зла. Вашингтон та низка столиць Європи мають посилити серйозність, з якою Захід підходить до цієї боротьби,

– додав він.

До слова, Володимир Зеленський розкритикував Захід за слабку реакцію. Він вважає, що після відсутності реакції Владімір Путін буде лише збільшувати залученість КНДР на українській землі.