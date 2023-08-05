В цветах Барби: невероятные фото из Антарктиды
Очень красивые фото показали в Национальном антарктическом научном центре. Все они играют оттенками розового.
Ученые приобщились к флешмобу, связанному с фильмом "Барби". Они выложили пост о розовом цвете в Антарктиде. Автор фотографий – биолог 28-й Украинской антарктической экспедиции Сергей Глотов.
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Что показали украинские ученые
Они подчеркнули: ледяной континент не такой монохромный, как многие думают. Обычным людям трудно поверить в это, но палитра Антарктики может быть очень разнообразной.
Ранее наши исследователи выкладывали посты, где видно, что северные лишайники оранжевые, редкие растения – зеленые, а лед – голубой, зеленый и даже черный.
Розовый в Антарктике – это цвет рассветов и закатов, когда небо не затянуто облаками. Очень красиво становится тогда, когда цвета неба отражаются в океане. Весь мир словно полнится розовыми красками.
Красивые фото из Антарктиды / Национальный антарктический научный центр
Никаких фильтров – только красота и гармония природы! Коралловый, устричный, лососевый, пудровый, фуксия, маджента – здесь есть все, о чем мечтает любая модница.
Похоже, на эти фото можно смотреть без конца. Они расслабляют, увлекают и вдохновляют. Именно это нужно сейчас всем украинцам. Восстанавливайте свой ресурс и любуйтесь фотографиями наших ученых!Это любопытно! Ученые обратили внимание, что первый костюм Барби был черно-белым, в стиле пингвинов. А фирменный нежно-розовый цвет появился позже.
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Что известно о фильме "Барби"
- Он стал одной из самых ожидаемых премьер года. Весь мир подхватил "барбиманию": женщины массово начали надевать ярко-розовые наряды, а мужчины с энтузиазмом обсуждали роль Кена на экране.
- Продвижение Барби стало интересным кейсом, ведь люди сами помогли маркетологам рекламировать кино. Бюджет на рекламу был сопоставим с бюджетом самого фильма.
- Приблизительно в это же время на экраны вышел другой фильм, которого очень ждали, – "Оппенгеймер". Это совпадение, а также выбор, что именно посмотреть, стали причиной "Барбигеймера" – так в сети назвали волну мемов.
- Популярность Барби вышла за пределы экрана. К примеру, в США откроют первый парк развлечений в стиле этой куклы. А вот в Украине в Барби и Кена превратили известных людей, в том числе Зеленского, Залужного и Тайру.