Мэр Львова подчеркнул, что в этот раз – навсегда. Потому что Мариуполь – это Украина.

Заметьте Туда никто не заходит: как выглядит выжженный оккупантами драмтеатр в Мариуполе

Ровно 8 лет назад 13 июня украинские военные освободили Мариуполь от российских захватчиков. Этот невероятный город обязательно вернется домой. Теперь – навсегда. Мариуполь – это Украина,

– говорится в сообщении.

"Украинский флаг вернется"

Президент Владимир Зеленский в 8 годовщину первого освобождения Мариуполя подчеркнул, что за Мариуполь снова приходится бороться. В то же время в город, несомненно, вернется украинский флаг. Украинский лидер заявил: Мариуполь снова будет свободен.

Примите во внимание! Впервые от российских захватчиков Мариуполь освободили 13 июня 2014 года. Тогда Украине удалось вернуть под свой контроль огромный и прекрасный город на Востоке. Украинские защитники спланировали процесс очень профессионально. Им удалось уничтожить несколько захватчиков. Десятки оккупантов – взяли в плен.

Россияне устроили в Мариуполе ад

Взбешенные российские оккупанты в 2022 году во время полномасштабного вторжения России в Украину устроили в Мариуполе настоящий ад. Цветущий и счастливый город россияне превратили в руины.

Городской совет Мариуполя сообщил, что к июню 2022 года россияне уничтожили около 1 300 многоэтажных домов. Точное количество погибших среди местных жителей пока неизвестно. По данным местных властей, под каждым разрушенным зданием от 50 до 100 убитых.

Пока захватчики решили даже не доставать тела из-под завалов. Враг сносит дома и вывозит завалы вместе с убитыми мариупольцами. Реальное количество жертв может быть гораздо больше, чем ранее сообщалось.

Эпидемиологическая ситуация ухудшается каждый день. По всей территории города – массовые захоронения. Температура воздуха – повышается.

"Как результат – массовый рост инфекционных заболеваний. Дизентерия, холера и другие опасные инфекционные болезни могут стать причиной гибели примерно 10 тысяч мариупольцев до конца года", – говорится в сообщении.

Горсовет сообщил, что Мариуполь под угрозой эпидемии холеры и кишечной палочки: смотрите видео