Мер Львова наголосив, що цього разу – назавжди. Бо Маріуполь – це Україна.

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Рівно 8 років тому 13 червня українські військові звільнили Маріуполь від російських загарбників. Це неймовірне місто обов'язково повернеться додому. Тепер — назавжди. Маріуполь – це Україна,

– мовиться у повідомленні.

"Український прапор повернеться"

Президент Володимир Зеленський у 8 річницю першого звільнення Маріуполя наголосив, що за Маріуполь знову доводиться боротися. Водночас у місто, без сумніву, повернеться український прапор. Український лідер заявив: Маріуполь знову буде вільний.

Зауважте! Вперше від російських загарбників Маріуполь звільнили 13 червня 2014 року. Тоді Україні вдалося повернути під свій контроль величезне й прекрасне місто на Сході. Українські захисники спланували процес дуже професійно. Їм вдалося знищити декількох загарбників. Десятки окупантів – взяли у полон.

Росіяни влаштували у Маріуполі пекло

Знавіснілі російські окупанти у 2022 році під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну влаштували у Маріуполі справжнє пекло. Квітуче та щасливе місто росіяни перетворили у руїни.

Міська рада Маріуполя повідомила, що до червня 2022 року росіяни знищили близько 1 300 багатоповерхових будинків. Точна кількість загиблих серед місцевих жителів – наразі невідома. За даними місцевої влади, під кожним зруйнованим будинком від 50 до 100 убитих.

Наразі загарбники вирішили навіть не витягати тіла з-під завалів. Ворог зносить будинки та вивозить завали разом із убитими маріупольцями. Реальна кількість жертв може бути набагато більшою, аніж раніше повідомляли.

Епідеміологічна ситуація погіршується кожного дня. По всій території міста – масові поховання. Температура повітря – підвищується.

"Як результат – масове зростання інфекційних захворювань. Дизентерія, холера та інші небезпечні інфекційні хвороби можуть стати причиною загибелі приблизно 10 тисяч маріупольців до кінця року", – мовиться у повідомленні.

Міськрада повідомила, що Маріуполь під загрозою епідемії холери та кишкової палички: дивіться відео