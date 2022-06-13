Мариуполь снова будет свободен

Президент отметил, что, несмотря на то, что за Мариуполь приходится снова бороться, в город вернется украинский флаг.

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В восьмую годовщину освобождения Мариуполя от пророссийских террористов мы снова боремся за него и всю Украину. Как и тогда, в 2014-м Мариуполь снова будет свободен. Украинское знамя вернется так же, как и в каждый город и село, куда пришли кафиры. Потому что это наша страна и наши люди,

– написал Зеленский.

Президент также опубликовал фото Мариуполя, практически уничтоженные россиянами. На фото больно смотреть. Цветущий город россияне превратили в руины.

Так выглядит Мариуполь в восьмую годовщину освобождения от оккупации / Фото телеграмм Владимира Зеленского

Кратко об освобождении Мариуполя в 2014 году

13 июня в 2014 году спецбатальоны "Азов" и "Днепр" освободили Мариуполь от террористической ДНР и российских боевиков. Город пробыл под угрозой оккупации чуть больше месяца.

С середины апреля 2014 года здание городского совета и другие ключевые объекты на территории Мариуполя были под контролем российских оккупационных войск, в городе были "укрепрайоны".

Несколько сотен украинских военных удерживали только Мариупольский аэродром.

Ежегодно 13 июня в Украине отмечают День освобождения Мариуполя от российских захватчиков.

Восьмую годовщину город переживает в русской оккупации.

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Последние новости из Мариуполя: какая ситуация в городе

Российские захватчики пытаются установить контроль в захваченном Мариуполе. Кафиры пренебрежительно относятся к местному населению и продолжают поносить красивый, современный город.

Ситуация в городе очень сложная – местные жители до сих пор без света, газа и воды. Кафиры не спешат восстанавливать ими же разрушенную инфраструктуру.

Вместо этого взяли деукраинизировать стелу на въезде в Мариуполь – сменили букву "и" на "и" – таков их максимум усилий для города.

Это в то время, когда у местных нет, что есть. Так, в Главном управлении разведки обнародовали новые шокирующие данные о действиях российских извергов на оккупированных территориях: оккупационные власти уменьшают издание "гуманитарной помощи", чтобы жители убирать завалы с улиц и прятали тела погибших в обмен на еду.

Россияне заставляют проходить мариупольцев так называемую "фильтрацию". Вокруг города развернули 4 фильтрационных лагеря, в которых удерживают людей в ужасающих условиях перед депортацией в Россию.

Обратите внимание – россияне требуют от мариупольцев срочно уехать из домов: смотрите видео