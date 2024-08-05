Невиданная детонация на ключевом аэродроме, – эксперт о новой атаке дронов СБУ

Точные удары дронов СБУ по аэродрому "Морозовск" вызвали значительную детонацию, после которой враг потерял много КАБов.

Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко. Эксперт подчеркивает, что был поражен не просто аэродром, а склады с оружием, включая КАБы.

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"КАБы стали настоящим кошмаром для наших бойцов на фронте и для гражданских в прифронтовой зоне. Прилеты по аэродрому привели к невиданной детонации. Радиус поражения действительно впечатляет, это видно и на видео с места происшествия, и на спутниковых снимках", – акцентирует экс-нардеп.

Политолог напоминает, что это уже не первая атака дронов СБУ на аэродром в Морозовске.

Удачную атаку беспилотники службы уже проводили в апреле. И, казалось бы, россияне должны были бы быть готовы к подобным атакам. Но нет. Очевидно, что им уже банально не хватает средств ПВО, а те, что есть, украинцы научились обходить. Кроме того, подчиненные Малюка атаковали не одиночными дронами, а роем из десятков (по некоторой информации, более полусотни) БПЛА,

– пишет Черненко.

"Замечу, что атака на аэродром была не единственной за ночь. Беспилотники службы продолжают взрывать нефтебазы и НПЗ. На этот раз поразили нефтебазу "Губкинская" в Белгородской области. Такие удары – детально просчитанная стратегия по разрушению ключевой отрасли страны - бензоколонки. И только усиление этих ударов – путь к перелому в этой войне", – резюмирует экс-нардеп.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ и другие Силы обороны разнесли российский аэродром "Морозовск". Это один из ключевых аэродромов россиян, где размещалась вражеская ПВО, авиационная техника и склады с КАБами. Беспилотники СБУ попали в склад авиационных боеприпасов.