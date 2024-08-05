Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко. Експерт підкреслює, що був уражений не просто аеродром, а склади зі зброєю, включно з КАБами.

Дивіться також Без цього ворожі літаки уже не бойова машина: чим важливий удар по аеродрому "Морозовськ"

"КАБи стали справжнім кошмаром для наших бійців на фронті та для цивільних у прифронтовій зоні. Прильоти по аеродрому призвели до небаченої детонації. Радіус ураження справді вражає, це видно і на відео з місця події, і на супутникових знімках", – акцентує екснардеп.

Політолог нагадує, що це вже не перша атака дронів СБУ на аеродром у Морозовську.

Вдалу атаку безпілотники служби вже проводили у квітні. І, здавалося б, росіяни мали б бути готові до схожих атак. Але ні. Очевидно, що їм уже банально не вистачає засобів ППО, а ті, що є, українці навчилися обходити. Крім того, підлеглі Малюка атакували не одиночними дронами, а роєм з десятків (за деякою інформацією, понад пів сотні) БпЛА,

– пише Черненко.

"Зауважу, що атака на аеродром була не єдиною за ніч. Безпілотники служби продовжують підривати нафтобази й НПЗ. Цього разу уразили нафтобазу "Губкінська" в Бєлгородській області. Такі удари – детально прорахована стратегія з руйнування ключової галузі країни-бензоколонки. І тільки посилення цих ударів – шлях до переламу у цій війні", – резюмує екснардеп.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що СБУ та інші Сили оборони рознесли російський аеродром "Морозовск". Це один із ключових аеродромів росіян, де розміщувалась ворожа ППО, авіаційна техніка та склади з КАБами. Безпілотники СБУ влучили у склад авіаційних боєприпасів.