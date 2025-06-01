Дроны атаковали ключевой завод химпрома России "Невинномысский Азот": есть разрушения и пострадавший
- В ночь на 14 июня дроны атаковали "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае, вызвав разрушения.
- На территории завода найдены обломки БпЛА, уничтожен пункт управления производством.
"Добрые" дроны в ночь на 14 июня снова атаковали россиян. Местные сообщают, что на этот раз досталось "Невинномысскому Азоту" в Ставропольском крае – крупнейшему и ключевому заводу химической отрасли России и Южного федерального округа.
На территории объекта уже нашли обломки БпЛА и заметили разрушения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Что известно об атаке на "Невинномысский Азот"
Атака на Ставропольский край началась около 3:20.
По данным местных телеграм-каналов, там ночью работала "певео", раздавались взрывы, было также падение обломков и возгорание в промзоне.
Атака на "Невинномысский Азот" / Фото из соцсетей
Осторожно, нецензурная лексика! Атака на Ставропольский край: смотрите видео
Местные насчитали, что "Невинномысский Азот" атаковали примерно 20 БпЛА.
Говорят, что есть пострадавший.
Осторожно, нецензурная лексика! Атака на Россию: смотрите видео
На опубликованных кадрах видно, что на территории завода есть разрушения. В частности, пострадали административные и бытовые помещения. А также уничтожен пункт управления производством предприятия.
Осторожно, нецензурная лексика! БпЛА атаковали Россию: смотрите видео
ОАО "Невинномысский Азот" входит в холдинг "ЕвроХим-Азот". Его продукция предназначена для агрохимии и военной сферы.
Осторожно, нецензурная лексика! Ночная атака на Россию: смотрите видео
Там изготавливают аммиак, карбамид, аммиачную селитру, комплексные удобрения.
Также это единственный завод в России, где производят метилацетат, уксусную кислоту высокой чистоты и меламин.
Осторожно, нецензурная лексика! "Невинномысский Азот" атаковали БпЛА: смотрите видео
Кроме того, завод производит продукцию органического синтеза: метанол, бутилацетат, поливиниловый спирт, винилацетат, себациновая кислота и другое.
Осторожно, нецензурная лексика! "Невинномысский Азот" атаковали дроны: смотрите видео
Осторожно, нецензурная лексика! Последствия атаки на "Невинномысский Азот": смотрите видео
Часть продукции завода используется во взрывчатых веществах.