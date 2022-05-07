Невозможно один раз и навсегда победить зло, – Зеленский об обстрелах Одессы

Российские оккупанты произвели мощный ракетный обстрел Одессы. Для нападения противник задействовал стратегическую авиацию.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам особое внимание уделил мощным обстрелам Одессы. Он подчеркнул цинизм российских оккупантов, с которым те нанесли мощные ракетные удары.

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