Невозможно один раз и навсегда победить зло, – Зеленский об обстрелах Одессы
7 мая 2022 , 22:41Читати новину українською
Российские оккупанты произвели мощный ракетный обстрел Одессы. Для нападения противник задействовал стратегическую авиацию.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам особое внимание уделил мощным обстрелам Одессы. Он подчеркнул цинизм российских оккупантов, с которым те нанесли мощные ракетные удары.
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