"Невозможно забыть": генсек ООН будет апеллировать к России для ее сотрудничества с международным следствием

Генсек ООН Антониу Гутерреш 28 апреля посетил города Киевской области, наиболее пострадавшие от российской агрессии – Бучу, Ирпень и Бородянку. Гутерреш был поражен и расстроен тем, что увидел, и пообещал помочь привлечению виновных к ответственности.

Разрушенную оккупантами Бучу генсек ООН назвал ужасным местом. Он побывал возле храма, во дворе которого нашли массовые захоронения убитых людей.

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Нужно обеспечить тщательное расследование, – генсек ООН

Я чувствую, как важно обеспечить тщательное расследование и ответственность виновных. Я рад, что Международный уголовный суд уже изучает ситуацию и что прокуратура уже была здесь. Я призываю Россию согласиться на сотрудничество с Международным уголовным судом,

– отметил Гутерреш.

Глава Организации Объединенных наций отметил, что худшим военным преступлением является сама война. Этот метод разрешения конфликтов не должен существовать в 21 веке.

Гражданское население всегда платит самую высокую цену

Увидев разрушенный жилой комплекс в Ирпене, Антониу Гутерреш подытожил: самую высокую цену в боевых действиях всегда платит гражданское население. Ведь в домах, которые превратили в руины, жили невинные гражданские люди.

Они заплатили самую высокую цену за войну, в которой они не участвовали. И это то, что каждый по всему миру должен помнить. Везде, где идет война, наивысшую цену платит гражданское население,

– добавил генсек ООН.

Отметим, что во время визита в Бородянку Антониу Гутерреш поделился эмоциями и рассказал, что может представить, что его семья была в одном из таких темных разрушенных домов.

Визит генсека ООН в Киев: коротко

Перед тем как посетить столицу Украины, Антониу Гутерреш приехал в Москву.

26 апреля генсек ООН встретился с главой Кремля Владимиром Путиным. Гутерреш заявил Путину, что считает действия России в Украине вторжением.

По информации СМИ, Путин вроде бы согласился привлечь к эвакуации из Мариуполя сотрудников Красного Креста и ООН. Впоследствии от этого в Кремле отказались.

Также перед визитом в Киев Гутерреш общался с президентом Польши Анджеем Дудой.

Такой график генсека ООН подвергли критике в Офисе Президента Украины.

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