На невозможность визита Байдена в Украину могла повлиять его служба безопасности, – Арестович

Алексей Арестович рассказал, что именно могло повлиять на то, что Джо Байден изменил решение о предполагаемом визите в Украину. Причина может заключаться в службе безопасности президента США.

Вероятные причины отказа от визита озвучил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Об этом он заявил 15 апреля – в день, когда в Белом доме опровергли заявление о визите президента США в Украину.

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Арестович предположил, какая причина отказа Байдена от визита в Киев

Он (говорится о Байдене – 24 канал) может физически прилететь. Безусловно, есть движения в Белом доме. Ну, может, например, не Байден прилететь, а Остин (говорится о министре обороны США Ллойде Остине – 24 канал) или Блинкен (говорится о госсекретаре США Энтони Блинкене – 24 канал),

– рассказал Арестович.

Политик объяснил, что это также будет весомо. Что касается причин отказа ехать в Украину самого Байдена, то Алексей Арестович объяснил, что:

во-первых, это как минимум опасно;

в Конституции США после убийства Джона Кеннеди существует поправка: "Если президент не слушает рекомендации своей службы безопасности, то это основа для импичмента";

то есть служба безопасности президента имеет власть над ним и может запретить ему поездку, и он будет вынужден прислушиваться.

Алексей Арестович вспомнил, что Кеннеди пренебрегал этим и ему это дорого стоило.

"То есть они (говорится о службе безопасности – 24 канал) не совсем руководят президентом и его желаниями. Но сослаться на эти рекомендации могут те, кто не хочет, чтобы Байден уезжал", – заверил советник главы ОП.

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