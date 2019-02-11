Невыносимые испытания без сна: бойцов жестко отбирают в ряды ССО

Экзамены в Силы специальных операций продолжаются. С каждым днем селекции кандидаты выбывают один за другим. Постоянные ночные подъемы, марш-броски на огромные расстояния и строгая дисциплина – не все выдерживают физическое и психологическое давление.

Ни силы, ни желания

Алексей Чубашев – военный журналист, ведущий репортажи по отбору в ССО. В Киеве непосредственный руководитель Алексея Яна Холодная последнее время начала заметно нервничать.

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"Мы с ним договорились, что он каждый день будет что-то писать оттуда, то есть вести такой дневник. Я смотрю – там первый пост был классно написан, эмоциональный, а потом он исчезает. И тут один из операторов бросает фотки и начинает писать информацию: "У Леши нет ни телефона, ни желания, ни сил вообще что-то писать", – рассказала начальница телерадиостудии Министерства обороны Украины Яна Холодная.

У военного журналиста и действительно теперь нет ни времени, ни сил на репортажи – настолько сложным и утомительным является отбор в Силы специальных операций.



Военный журналист Алексей Чубашев во время тренировок

Время на еду и сон, говорите?

Перед обедом рекрутов сильно измаьывают. Когда ребята добираются до столовой, сначала рассчитываются. Только потом – обед. Все приемы пищи во время селекции жестко регламентированы. Кандидаты должны точно уложиться в указанное инструктором время.

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По большому счету, третий день селекции оказался для рекрутов легким. Однако, они не знали, что их ждет ночью. "Кто его знает, что будет ночью. Поэтому каждая минутка сна очень ценная",

– объяснил Алексей.

Так и произошло. Рекрутов дважды разбудили выстрелы и крики. В прошедшие дни были ночные марш-броски, на этот раз провели тестирование, как бойцы усвоили материал по топографии.



Так выглядит типичная ночь рекрута в ССО

Марш-бросок

Четвертый день отбора начался по привычному сценарию. Еще один марш-бросок. Правда, линия старта на этот раз была значительно дальше предыдущей, а рюкзак пришлось оставить в палатках. Кандидатам никто не сказал, какая именно дистанция ждет их.

"Это для того, чтобы они не устанавливали себе порог и не могли рассчитать свои силы", – подчеркнул инструктор Александр.

По словам Алексея, в течение последних трех дней они пробежали примерно 100 километров.

Ты не остановишься! Беги, пока есть ноги! Дыши, пока есть воздух! Сердце бьется, пока есть! Во всей этой истории самое интересное, что обратно к своей палатке я могу только бежать. И после такой интенсивной десяточки остановиться я не имею права, иначе будет хуже,

– так подбадривал себя во время марш-броска военный журналист Алексей Чубашев.



Стоп-кадр с марш-броска

Но даже после такого непростого испытания рекрутам не дают времени на отдых.

Наказание

Чтобы измерять пройденное расстояние, каждый кандидат должен сделать шагомер. Эти знания пригодятся не только при отборе, но и на протяжении всего курса. Алексей не выполнил задание и не сделал вовремя шагомер. Поэтому всех ждало наказание – упор лежа после изнурительного марш-броска. Военном журналисту позволили выполнить приказ на плацу вместе со всеми.

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"Шагомер нужен, чтоб мы замеряли расстояние на марше. Я его не сделал вовремя. И теперь делаю, пока все остальные стоят", – отметил военный журналист Алексей Чубашев.

Что такое шагомер?

Шагомер – это кусок веревки с бусинами, разделенными между собой узлом. Каждые пройденные 100 метров опускается одна такая. После 10 таких – одна большая. Это означает, что вы прошли один километр. И так далее. Подобная вещь необходимая на селекции, поэтому ее следует готовить заранее

Для чего нужен шагомер



Вариант шагомера у рекрута

Занятия по шагам. Лес водит

Теперь самое сложное – занятия по шагам. "На территории они практически уметь измерить дистанцию, которую они проходят. И для этого им нужно знать, сколько у них шагов в ста метрах", – пояснил инструктор Даниил.

У меня 100 метров на правую ногу – 63 шага, а на левую ногу – 65 шагов. Надо записать, потому что за несколько часов забудем, а на марше нам это понадобится,

– рассказал Алексей Чубашев.

Выспаться рекрутам не светило и ночью. Теперь знания по топографии проверяли на практике. Кандидатов разделили на пары и дали координаты точек, которые они должны найти в лесу. Время на выполнение ограничено. Уложиться удается единицам.

Лес водит. Если вы доверяете своему чутью, которого у вас точно нет, – будете ходить по кругу. Если вы не любите лес, лес точно возненавидит вас,

– заверил инструктор Даниил.

Алексей вернулся в палатку в 4 утра с трехчасовым опозданием: "О Боже, как я устал! Ориентирование в лесу ночью – это просто катастрофа. Я так ударился. Откуда у разведки столько здоровья, чтобы по ночам по лесу ходить – я не знаю. А когда вам по Азимут надо пролезть куда-то, а там сплошной кустарник!"



Алексей использует шагомер в лесу

Почему тренироваться важно: пример ССО в действии

Август 2014 года. Пророссийские боевики сбили истребитель МиГ-29 Вооруженных Сил Украины, который выполнял боевую задачу в районе АТО. Пилот катапультировался и выжил, однако оказался на оккупированной территории. Выведением его на подконтрольные украинским военным территории занимались группы 3-го и 8-го полков специального назначения.

В процессе проведения операции по моему освобождению, я вышел в район и разведгруппа со мной встретилась. Группы подвергались и обстрелам, и нападениям. Далее они меня доставили в штаб,

– вспоминает украинский боец.

Об отборе рекрутов в десантники – смотрите в программе "Рекрут. UA. Десант".