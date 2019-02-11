Нестерпні випробування без сну: бійців жорстко відбирають до лав ССО

Випробування у Сили спеціальних операцій тривають. З кожним днем селекції кандидати вибувають один за одним. Постійні нічні підйоми, марш-кидки на шалені відстані та сувора дисципліна – не всі витримують фізичний і психологічний тиск.

Ні сили, ні бажання

Олексій Чубашев – військовий журналіст, який веде репортажі із відбору до ССО. У Києві безпосередній керівник Олексія Яна Холодна останнім часом почала помітно нервувати.

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"Ми з ним домовилися, що він кожен день буде щось писати звідти, тобто вести такий щоденник. Я дивлюся – там перший пост був класно написаний, емоційний, а потім він зникає. І тут один з операторів кидає фотки і починає писати інформацію: "Льоша не має ні телефону, ні бажання, ні сил взагалі нічого писати", – розповіла начальниця телерадіостудії Міністерства оборони України Яна Холодна.

У військового журналіста і справді тепер немає ні часу, ні сил на репортажі – настільки складним і виснажливим є відбір до Сил спеціальних операцій.



Військовий журналіст Олексій Чубашев під час тренувань

Час на їжу і сон, кажете?

Перед обідом рекрутів добряче втомлюють. Коли хлопці дістаються їдальні, спочатку розраховуються. Тільки потім – обід. Усі прийоми їжі на селекції жорстко регламентовані. Кандидати мають точно вкластися у вказаний інструктором час.

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За великим рахунком, третій день селекції виявився для рекрутів найлегшим. Однак, вони не знали, що їх чекає вночі. "Хто його знає, що буде вночі. Тому кожна хвилинка сну дуже цінна", – пояснив Олексій.

Так і сталося. Рекрутів двічі розбудили пострілами і криком. Минулі дні були нічні марш-кидки, цього разу провели тестування, як бійці засвоїли матеріал по топографії.



Так виглядає типова ніч рекрута в ССО

Марш-кидок

Четвертий день відбору розпочався за звичним сценарієм. Ще один марш-кидок. Щоправда, лінія старту цього разу була значно далі за попередню, а наплічники довелось залишити в наметах. Кандидатам ніхто не сказав, яка саме дистанція чекає на них.

"Це для того, щоб вони не встановлювали собі поріг і не могли розрахувати свої сили", – наголосив інструктор Олександр.

За словами Олексія, протягом останніх трьох днів вони пробігли приблизно 100 кілометрів.

Ти не зупинишся! Біжи, поки є ноги! Дихай, поки є повітря! Серце б’ється, поки є! У всій цій історії найцікавіше те, що назад до своєї палатки я можу тільки бігти. І після такої інтенсивної десяточки зупинитись я не маю права, інакше буде гірше,

– так підбадьорював себе під час марш-кидка військовий журналіст Олексій Чубашев.



Стоп-кадр з марш-кидка

Але навіть після такого непростого випробування рекрутам не дають часу на відпочинок.

Покарання

Аби вимірювати пройдену відстань, кожен кандидат повинен зробити крокомір. Ці знання знадобляться не лише під час відбору, а й упродовж усього курсу. Олексій не виконав завдання і не зробив вчасно крокомір. Через це на усіх чекало покарання – упор лежачи після виснажливого марш-кидка. Військовому журналісту дозволили виконати наказ на плацу разом із усіма.

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"Крокомір потрібен, шоб ми заміряли відстань на марші. Я його не зробив вчасно. І тепер роблю, поки всі інші стоять", – зазначив військовий журналіст Олексій Чубашев.

Що таке крокомір? Крокомір – це шмат мотузки з намистинами, розділеними між собою вузлом. Кожні пройдені 100 метрів опускається одна така. Після 10 таких – одна велика. Це означає, що ви пройшли один кілометр. І так далі. Подібна річ необхідна на селекції, тож її варто готувати заздалегідь.





Для чого потрібен крокомір





Варіант крокоміру у рекрута

Заняття з пар кроків. Ліс водить

Тепер найскладніше – заняття з пар кроків. "На місцевості вони мають практично вміти виміряти дистанцію, яку вони проходять. І для цього їм потрібно знати, скільки у них кроків у ста метрах", – пояснив інструктор Данило.

У мене 100 метрів на праву ногу – 63 кроки, а на ліву ногу – 65 кроків. Треба записати, бо за декілька годин забудемо, а на марші нам це знадобиться,

– розповів Олексій Чубашев.

Виспатися рекрутам не світило і цієї ночі. Тепер знання з топографії перевіряли на практиці. Кандидатів поділили на пари і дали координати точок, які вони мають знайти у лісі. Час на виконання обмежений. Вкластися вдається одиницям.

Ліс водить. Якщо ви довіряєте своєму чуттю, якого у вас точно нема – ходитимете по колу. Якщо ви не любите ліс, ліс точно зненавидить вас,

– запевнив інструктор Данило.

Олексій повернувся до намету о 4 ранку з тригодинним запізненням: "О Боже, як я втомився! Орієнтування в лісі вночі – це просто катастрофа. Я так вдарився. Звідки у розвідки стільки здоров’я, щоб ночами по лісу ходити – я не знаю. А коли вам по азімуту треба пролізти кудись, а там суцільний чагарник!"



Олексій використовує крокомір у лісі

Чому тренуватись важливо: приклад ССО в дії

Серпень 2014. Проросійські бойовики збили винищувач МІГ-29 Збройних Сил України, який виконував бойове завдання в районі АТО. Пілот катапультувався та вижив, однак опинився на окупованій території. Виведенням його на підконтрольні українським військовим території займалися групи 3-го та 8-го полків спеціального призначення.

В процесі проведення операції з мого звільнення, я вийшов в район і розвідгрупа зі мною зустрілася. Групи піддавалися і обстрілу, і падінням. Далі вони мене доставили в штаб,

– згадує український боєць.

Про відбір рекрутів у десантники – дивіться у програмі "Рекрут. UA. Десант".