Невыплаченные зарплаты и миллионы задолженности: как "Ленкузня" получала бюджет вместо завода

Есть еще один пример распила бюджетов, о котором известно меньше, чем об историях, обнародованных Денисом Бигусом. Из-за секретности закупок все оборонные заказы на строительство кораблей пошли на предприятие "Ленинская кузня", владельцем которого до недавнего времени был Петр Порошенко.

Такое мнение в своем видеоблоге "Честная политика" высказал Сергей Лещенко

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Политик утверждает, что "Ленкузня" получала бюджеты вместо государственного Николаевского судостроительного завода, где работники сидели без зарплаты. Саму схему вел Роман Романов. Он возглавлял государственный концерн оборонных заказов "Укроборонпром" до нынешнего руководителя Павла Букина, который засветился в расследовании Дениса Бигуса.

Сергей Лещенко сообщает, что Романов, учитель физики по образованию, однако с 2000 года был дилером автомобилей Hunday и KIA в Херсоне. В 2014 году он возглавлял избирательный штаб Порошенко в Херсонской области. В благодарность за верную службу и с целью заполнения вакансии стратегической преданным человеком, Романова поставили руководить "Укроборонпромом".



Роман Романов – бывший руководитель "Укроборонпрома"

"В начале 2018 года премьер-министр Гройсман инициировал увольнение Романова с должности директора концерна "Укроборонпром". Причиной была невыплаченная заработная плата работникам государственного Николаевского судостроительного завода в размере более 60 миллионов гривен. У завода также накопились миллионные задолженности перед бюджетом," – сообщил Сергей Лещенко.

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Народный депутат утверждает, что эти катера были разработаны в Николаеве для патрулирования мелководных рек Средней Азии и, как утверждают эксперты, не предназначены для эксплуатации на море. Стоимость одного такого катера без вооружения составляет 132 миллиона гривен, что в три раза дороже, чем турецкий или шведский аналог. В 2016 году заводу "Ленкузня" были переданы функции спецэкспортера, что дало возможность напрямую получать деньги от Минобороны.

Видео полного видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика" за 16 марта 2019