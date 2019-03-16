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      Невиплачені зарплати й мільйони заборгованості: як "Ленкузня" отримувала бюджет замість заводу

      62 Читать новость на русском
      Невиплачені зарплати й мільйони заборгованості: як "Ленкузня" отримувала бюджет замість заводу
      / Фото з відкритих джерел

      Є ще один приклад розпилу бюджетів, про який відомо менше, ніж про історії, оприлюднені Денисом Бігусом. Через секретність закупівель усі оборонні замовлення на будівництво кораблів пішли на підприємство "Ленінська кузня", власником якого донедавна був Петро Порошенко.

      Таку думку в своєму відеоблозі "Чесна політика" висловив Сергій Лещенко

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      Політик стверджує, що "Ленкузня" отримувала бюджети замість державного Миколаївського суднобудівного заводу, де працівники сиділи без зарплати. Саму схему вів Роман Романов. Він очолював державний концерн оборонних замовлень "Укроборонпром" до нинішнього керівника Павла Букіна, який засвітився у розслідуваннях Дениса Бігуса.

      Сергій Лещенко повідомляє, що Романов, учитель фізики за освітою, проте з 2000 року був дилером автомобілів Hunday та KIA в Херсоні. У 2014 році він очолював виборчий штаб Порошенка у Херсонській області. На віддяку за вірну службу та з метою заповнення стратегічної вакансії відданою людиною, Романова поставили керувати "Укроборонпромом".

      Роман Романов
      Роман Романов – колишній керівник "Укроборонпрому"

      "На початку 2018 року прем’єр-міністр Гройсман ініціював звільнення Романова з посади директора концерну "Укроборонпром". Причиною була невиплачена заробітна плата працівникам державного Миколаївського суднобудівного заводу в розмірі понад 60 мільйонів гривень. У завода також накопичилися мільйонні заборгованості перед бюджетом," – повідомив Сергій Лещенко. 

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      Народний депутат стверджує, що ці катери були розроблені в Миколаєві для патрулювання мілководних річок Середньої Азії, як стверджують експерти, не призначені для експлуатації на морі. Вартість одного такого катера без озброєння становить 132 мільйони гривень, що в три рази дорожче, ніж турецький або шведський аналогУ 2016 році заводу "Ленкузня" були передані функції спецекспортера, що дало можливість безпосередньо отримувати гроші від Міноборони.

      Відео повного відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 16 березня 2019

       

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      Теги: Новини України Новини політики Укроборонпром Корупційні схеми в Укроборонпромі Петро Порошенко Володимир Гройсман Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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