Невзоров ответил, готов ли воевать на стороне Украины

Вчера, 3 июня, стало известно, что Александр Невзоров вместе с супругой получили гражданство Украины. Сразу встал вопрос, готов ли российский журналист воевать на стороне нашего государства.

Александр Невзоров ответил на этот вопрос 24 канала. Он сказал, что решился бы на такой шаг, однако смысла из него, мол, на войне будет мало.

Российский журналист Невзоров вместе с женой получили украинское гражданство

"Я гораздо эффективнее в информационной войне"

По словам журналиста, ему в частности мешает его возраст.

. Родился общественный деятель 3 августа 1958 года. Сейчас ему 63 года

Мой возраст, вероятно, к сожалению (не позволяет – 24 канал)… Я бы с удовольствием пошел бы на свою 8 по счету войну, но думаю, что гораздо больше смысла и пользы использовать меня там, где я более эффективен – в той информационной войне , которую я веду в течение 8 лет – с 2014 года,

– подчеркнул Невзоров.

Кто – зло, а кто – добро, понял давно

Он отметил, что продолжал бы такую войну вроде и без украинского паспорта, и без формальной принадлежности к Украине. Ведь кто в этой ситуации зло, а кто добро, понял давно.

"Еще в 2014 году я стал одним из изгоев, которых постепенно вытесняли из всех профессиональных СМИ в "партизанский лес" интернета. Но если вы вспомните эту историю, я не дрогнул и не колебался ни разу", - заметил журналист.

Начиная с 2014 года, сказал Невзоров, когда Украина стала проклятием России, главным ее врагом, журналист ни один из эфиров никогда не оставлял без финального "Слава Украине!".

Невзоров получил украинское гражданство: что известно

Российский журналист вместе с супругой Лидией Невзоровой получили гражданство Украины 3 июня.

По словам советника министра обороны Украины Антона Геращенко, такое решение было принято якобы за "высокие заслуги перед нашим государством". Указ подписал президент Владимир Зеленский.

Сам общественный деятель сообщил , что получение гражданства произошло не быстро и довольно непросто. Ранее он поблагодарил украинцев, которые "позволили занять место среди них".

Овдиенко объяснил стрим с Невзоровым

После того как в сети раскритиковали получение гражданства Александром Невзоровым, ведущий 24 канала Артем Овдиенко пообщался с российским журналистом .

Овдиенко отметил, что не считает Невзорова "хорошим россиянином". Ведь тот с самого начала заявлял, что в войне должны именно граждане России, а не исключительно Владимир Путин.

Ведущий 24 канала отметил, что "не надо в этой ситуации искать измены", в том числе в том, что российский журналист получил украинский паспорт слишком быстро.

Полный стрим Артема Овдиенко с Александром Невзоровым: смотрите видео