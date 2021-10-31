Незаконная агитация и подвоз граждан, – КИУ о нарушениях на выборах в Харькове и двух округах
Источник:Комитет избирателей Украины
Во время промежуточных выборов в Раду и голосования за мэра Харькова зафиксировали ряд нарушений. Речь идет о подвозе граждан и незаконной агитации.
Об этом сообщили на странице Комитета избирателей Украины в социальных сетях.
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Контролируемое голосование
В избирательном округе №197 (Черкасская область) наблюдатели КИУ информируют о фактах присутствия возле избирательных участков посторонних лиц-контролеров, которые встречают избирателей и делают соответствующие отметки в листах, что напоминают списки избирателей.
- В этих листах также указаны так называемые "коды волонтеров", адреса и телефоны избирателей.
- Также в этих списках отмечается информация о "времени подвоза" избирателей к участкам.
Такие факты могут свидетельствовать об организации контролируемого голосования, которое может быть частью механизма подкупа избирателей. В частности эти факты имели место в селе Дахновка (участки 711030, 711031), селе Новая Дмитровка (участок 710212) и Черкассах (участки 711069, 711072).
В то же время в день голосования было зафиксировано более 10 фактов присутствия возле избирательных участков неизвестных лиц, одетых в брендированную одежду, повторявшую цветовую гамму, шрифты и стилистику "Слуги народа".
- Такие действия являются нарушением действующего законодательства, которым запрещено проведение агитации в день голосования.
- Также наличие лиц в брендированной одежде в стилистике символики партии может быть признаком механизма контролируемого голосования.
"Народное наблюдение"
На избирательном округе № 197 в Херсонской области зафиксировали ряд признаков "народного наблюдения" – это может свидетельствовать о технологии подкупа избирателей.
На избирательные участки приходят люди, которые представляются народными наблюдателями, обращаются к членам избирательных комиссий с просьбой их зарегистрировать. Они находились на участках в течение короткого времени и принимали участие в голосовании,
– отметили в КИУ.
Замечая это, комиссия отказывалась регистрировать таких наблюдателей. Такие случаи фиксировали в селах Горностаевка и Каиры Каховского района.
Незаконная агитация в Харькове
Наблюдатели КИУ добавляют, что в Харькове в день голосования была незаконная агитация. В частности, напротив автовокзала разместили материалы, выполненные в стилистике избирательной кампании одного из кандидатов в мэры города Игоря Терехова.Обратите внимание! На избирательных участках зафиксировали более 20 случаев несоблюдения карантинных норм по противодействию коронавирусной инфекции.
Выборы мэра Харькова: коротко
- В Харькове назначили внеочередные выборы мэра после того, как Геннадий Кернес, который 25 октября 2020 года в третий раз стал главой города, умер.
- О смерти политика из-за коронавируса сообщили 17 декабря 2020 года, а 24 февраля 2021 года полномочия покойного официально прекратили.
- В Раде назначили голосование за должность харьковского мэра на 31 октября 2021 года. Свои кандидатуры на волеизъявление зарегистрировали 10 человек.