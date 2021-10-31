Незаконная агитация и подвоз граждан, – КИУ о нарушениях на выборах в Харькове и двух округах

Во время промежуточных выборов в Раду и голосования за мэра Харькова зафиксировали ряд нарушений. Речь идет о подвозе граждан и незаконной агитации.

Об этом сообщили на странице Комитета избирателей Украины в социальных сетях.

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Контролируемое голосование

В избирательном округе №197 (Черкасская область) наблюдатели КИУ информируют о фактах присутствия возле избирательных участков посторонних лиц-контролеров, которые встречают избирателей и делают соответствующие отметки в листах, что напоминают списки избирателей.

В этих листах также указаны так называемые "коды волонтеров", адреса и телефоны избирателей.

Также в этих списках отмечается информация о "времени подвоза" избирателей к участкам.

Такие факты могут свидетельствовать об организации контролируемого голосования, которое может быть частью механизма подкупа избирателей. В частности эти факты имели место в селе Дахновка (участки 711030, 711031), селе Новая Дмитровка (участок 710212) и Черкассах (участки 711069, 711072).

В то же время в день голосования было зафиксировано более 10 фактов присутствия возле избирательных участков неизвестных лиц, одетых в брендированную одежду, повторявшую цветовую гамму, шрифты и стилистику "Слуги народа".

Такие действия являются нарушением действующего законодательства, которым запрещено проведение агитации в день голосования.

Также наличие лиц в брендированной одежде в стилистике символики партии может быть признаком механизма контролируемого голосования.

"Народное наблюдение"

На избирательном округе № 197 в Херсонской области зафиксировали ряд признаков "народного наблюдения" – это может свидетельствовать о технологии подкупа избирателей.

На избирательные участки приходят люди, которые представляются народными наблюдателями, обращаются к членам избирательных комиссий с просьбой их зарегистрировать. Они находились на участках в течение короткого времени и принимали участие в голосовании,

– отметили в КИУ.

Замечая это, комиссия отказывалась регистрировать таких наблюдателей. Такие случаи фиксировали в селах Горностаевка и Каиры Каховского района.

Незаконная агитация в Харькове

Наблюдатели КИУ добавляют, что в Харькове в день голосования была незаконная агитация. В частности, напротив автовокзала разместили материалы, выполненные в стилистике избирательной кампании одного из кандидатов в мэры города Игоря Терехова.

Выборы мэра Харькова: коротко

В Харькове назначили внеочередные выборы мэра после того, как Геннадий Кернес, который 25 октября 2020 года в третий раз стал главой города, умер.

О смерти политика из-за коронавируса сообщили 17 декабря 2020 года, а 24 февраля 2021 года полномочия покойного официально прекратили.

В Раде назначили голосование за должность харьковского мэра на 31 октября 2021 года. Свои кандидатуры на волеизъявление зарегистрировали 10 человек.

На избирательных участках зафиксировали более 20 случаев несоблюдения карантинных норм по противодействию коронавирусной инфекции.