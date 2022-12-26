России совершенно безразлично "пушечное мясо", которое бросают на войну. В частности, в российской республике Тива в качестве компенсации за "двухсотого" выдали дрова.
Обратите внимание Это нокаут, – российский оппозиционный политолог о реакции Кремля на поездку Зеленского в США
На оккупированных территориях помощь выдали в мусорных пакетах.
Российские оккупанты проводят незаконную мобилизацию на временно оккупированных территориях. В Донецкой области родным погибших показательно выдали "помощь". Конечно, сняв отвратительное "трогательное" видео для российских пропагандистов.
В кадре – вдовы, получающие "бесценную" помощь от России: крупу и тушенку. Продукты выдали в мусорных пакетах.
Вдовы получили помощь в мусорных пакетах: смотрите видео
Потери врага
"Помощи" России придется выдать немало. Страна-террористка несет колоссальные потери на фронте. По состоянию на 26 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 102 600 военных.
Также украинским воинам удалось уничтожить:
- танков – 3016 (+5) единиц,
- боевых бронированных машин – 6017 (+7) единиц,
- артиллерийских систем – 1996 (+5) единиц,
- РСЗО – 418 (+0) единиц,
- средства ПВО – 212 (+0) единиц,
- самолетов – 283 (+0) единиц,
- вертолетов – 267 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707 (+1),
- крылатые ракеты – 653 (+0),
- корабли /катера – 16 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4647 (+12) единиц,
- специальная техника – 178 (+0).