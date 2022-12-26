России совершенно безразлично "пушечное мясо", которое бросают на войну. В частности, в российской республике Тива в качестве компенсации за "двухсотого" выдали дрова.

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На оккупированных территориях помощь выдали в мусорных пакетах.

Российские оккупанты проводят незаконную мобилизацию на временно оккупированных территориях. В Донецкой области родным погибших показательно выдали "помощь". Конечно, сняв отвратительное "трогательное" видео для российских пропагандистов.

В кадре – вдовы, получающие "бесценную" помощь от России: крупу и тушенку. Продукты выдали в мусорных пакетах.

Вдовы получили помощь в мусорных пакетах: смотрите видео

Потери врага

"Помощи" России придется выдать немало. Страна-террористка несет колоссальные потери на фронте. По состоянию на 26 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 102 600 военных.

Также украинским воинам удалось уничтожить: