Росії абсолютно байдуже на "гарматне м'ясо", яке кидають на війну. Зокрема, у російській республіці Тива як компенсацію за "двохсотого" видали дрова.

Зауважте Це нокаут, – російський опозиційний політолог про реакцію Кремля на поїздку Зеленського до США

На окупованих територіях допомогу видали у сміттєвих пакетах

Російські окупанти проводять незаконну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. У Донецькій області рідним загиблих показово видали "допомогу". Звичайно, знявши огидне "зворушливе" відео для російських пропагандистів.

У кадрі – вдови, які отримують "безцінну" допомогу від Росії: крупу та тушонку. Продукти видали у сміттєвих пакетах.

Вдови отримали допомогу у сміттєвих пакетах: дивіться відео

Втрати ворога

"Допомоги" Росії доведеться видати чимало. Країна-терористка зазнає колосальних втрат на фронті. Станом на 26 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 102 600 військових.

Також українським воїнам вдалося знищити: