Росії абсолютно байдуже на "гарматне м'ясо", яке кидають на війну. Зокрема, у російській республіці Тива як компенсацію за "двохсотого" видали дрова.
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На окупованих територіях допомогу видали у сміттєвих пакетах
Російські окупанти проводять незаконну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. У Донецькій області рідним загиблих показово видали "допомогу". Звичайно, знявши огидне "зворушливе" відео для російських пропагандистів.
У кадрі – вдови, які отримують "безцінну" допомогу від Росії: крупу та тушонку. Продукти видали у сміттєвих пакетах.
Вдови отримали допомогу у сміттєвих пакетах: дивіться відео
Втрати ворога
"Допомоги" Росії доведеться видати чимало. Країна-терористка зазнає колосальних втрат на фронті. Станом на 26 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 102 600 військових.
Також українським воїнам вдалося знищити:
- танків – 3016 (+5) одиниць,
- бойових броньованих машин – 6017 (+7) одиниць,
- артилерійських систем – 1996 (+5) одиниць,
- РСЗВ – 418 (+0) одиниць,
- засоби ППО – 212 (+0) одиниць,
- літаків – 283 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 267 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+1),
- крилаті ракети – 653 (+0),
- кораблі /катери – 16 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4647 (+12) одиниць,
- спеціальна техніка – 178 (+0).