Согласно информации следствия, организовал агентство бывший правоохранитель. Участники подпольного бизнеса прослушивали телефонные разговоры, следили за передвижением людей.

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Также в перечень услуг входило установление в домах и в автомобилях скрытых спецсредств аудио- и видеоконтроля.

Агентство незаконно следило за людьми / Фото офиса генпрокурора

Сколько зарабатывали создатели "бизнеса"

Бывший правоохранитель работал со своими знакомыми более 2 лет. Они обслуживали как физических, так и юридических лиц. Стоимость услуг составляла от 200 долларов за час слежки за человеком, а чтобы установить средства наблюдения в офисе, нужно было заплатить до тысячи долларов.

Правоохранители задержали организатора преступной схемы, когда тот получал 1350 долларов и передавал заказчику информацию, которую получил незаконным путем.

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Как действовали правоохранители

По результатам обысков изъяли технические устройства для слежения, материалы оперативно-розыскных дел, компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности.

Организатору схемы сообщили о подозрении. Сейчас решают вопрос о мере пресечения. Следователи ищут всех участников группы.

Изъятые у "детективов" вещи / Фото Офиса генпрокурора

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