Згідно з інформацією слідства, організував агентство колишній правоохоронець. Учасники підпільного бізнесу прослуховували телефонні розмови, стежили за пересуванням людей.
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Також до переліку послуг входило встановлення у будинках та в автомобілях прихованих спецзасобів аудіо- та відеоконтролю.
Агентство незаконно стежило за людьми / Фото Офісу генпрокурора
Скільки заробляли творці "бізнесу"
Експравоохоронець працював зі своїми знайомими понад 2 роки. Вони обслуговували як фізичних, так і юридичних осіб. Вартість послуг становила від 200 доларів за годину стеження за людиною, а щоб встановити засоби спостереження в офісі, потрібно було заплати до тисячі доларів.
Правоохоронці затримали організатора злочинної схеми, коли той отримував 1350 доларів та передавав замовнику інформацію, яку отримав незаконним шляхом.
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Як діяли правоохоронці
За результатами обшуків вилучили технічні пристрої для стеження, матеріали оперативно-розшукових справ, комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами незаконної діяльності.
Організатору схеми повідомили про підозру. Наразі розв'язують питання щодо запобіжного заходу. Слідчі шукають усіх учасників групи.
Вилучені у "детективів" речі / Фото Офісу генпрокурора
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