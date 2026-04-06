Незаконное обогащение на 13 миллионов гривен: под подозрением – действующий нардеп

Сотрудники НАБУ и САП разоблачили схему незаконного обогащения и задержали действующего народного депутата. За 2 года он обогатился на 13 миллионов гривен, что значительно превышало уровень его официально задекларированных доходов. Речь идет, вероятно, об Александре Качном.

Подробности рассказали в НАБУ.

Что известно о задержанном нардепе и его махинациях?

Отмечается, что на протяжении 2020 – 2021 годов подозреваемый стал владельцем почти 13 миллионов гривен.

За эти деньги народный депутат купил коттедж и земельный участок на побережье Черного моря в Коблево. Также он приобрел и квартиру в Киеве площадью 132,6 квадратных метра.

При этом источники РБК-Украина в НАБУ сообщили, что фигурантом дела оказался Александр Качный. Эту информацию подтверждают и в "Схемах".

К слову, Качный – депутат от запретной партии ОПЗЖ. Сейчас он член депутатской группы "Платформа за жизнь и мир". Он же значится на сайте Совета членом комитета по вопросам бюджета.

24 Канал обратился за официальным комментарием к НАБУ по поводу личности подозреваемого по делу. В случае получения ответа, – мы обязательно сообщим.

