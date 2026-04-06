Незаконное обогащение на 13 миллионов гривен: под подозрением – действующий нардеп
- Антикоррупционные органы разоблачили действующего нардепа, вероятно Александра Качного, в незаконном обогащении.
- За полученные деньги он купил коттедж, земельный участок в Коблево и квартиру в Киеве.
Сотрудники НАБУ и САП разоблачили схему незаконного обогащения и задержали действующего народного депутата. За 2 года он обогатился на 13 миллионов гривен, что значительно превышало уровень его официально задекларированных доходов. Речь идет, вероятно, об Александре Качном.
Подробности рассказали в НАБУ.
Читайте также Подписи пока нет, – в НАБУ говорят, что подали документы на экстрадицию Миндича
Что известно о задержанном нардепе и его махинациях?
Отмечается, что на протяжении 2020 – 2021 годов подозреваемый стал владельцем почти 13 миллионов гривен.
За эти деньги народный депутат купил коттедж и земельный участок на побережье Черного моря в Коблево. Также он приобрел и квартиру в Киеве площадью 132,6 квадратных метра.
При этом источники РБК-Украина в НАБУ сообщили, что фигурантом дела оказался Александр Качный. Эту информацию подтверждают и в "Схемах".
К слову, Качный – депутат от запретной партии ОПЗЖ. Сейчас он член депутатской группы "Платформа за жизнь и мир". Он же значится на сайте Совета членом комитета по вопросам бюджета.
24 Канал обратился за официальным комментарием к НАБУ по поводу личности подозреваемого по делу. В случае получения ответа, – мы обязательно сообщим.
Какое состояние задекларировали чиновники за 2025-й год?
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров приобрел Toyota Camry, а также отметил, что пользуется BMW X6, оформленной на его брата. За год он заработал 2 миллиона 182 тысяч гривен, а его сбережения заметно уменьшились.
Министр образования Оксен Лесной задекларировал 1,9 миллиона гривен дохода от заработной платы – это на полмиллиона больше, чем годом ранее. В декларации также отмечено несколько объектов недвижимости в Киевской области и относительно скромный автопарк.
В то же время Юлия Свириденко указала более 4,5 миллионов гривен доходов, значительную часть которых составляют выплаты за преподавательскую деятельность в Киевской школе экономики.