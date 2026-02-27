Вы их знаете и не раз встречали в новостях. И теперь – загадка: что общего между топ-чиновником СБУ, главой МСЭК, руководителем Антимонопольного комитета, заместителем Ермака и министром единства?

Хотели бы мы сказать, что добросовестное выполнение своих обязанностей на госслужбе, но мы не живем в стране грез. Ответ: подозрение в незаконном обогащении.

По версии следствия, упомянутые чиновники приобрели имущество за средства, которые могут значительно превышать официальные доходы. Речь идет о Витюке, Крупе, Кириленко, Смирнове, Чернышеве, а также многих других, кого НАБУ за последние годы заподозрили в коррупции по статье о незаконном обогащении.

Конечно, стоит дождаться приговоров суда, но кто гарантирует, что они вообще будут? Иллюзии развеиваются, когда узнаешь, что за последние 6 лет, с тех пор как был обновлен Уголовный кодекс, ровно ноль чиновников получили реальные наказания за свои деяния.

В чем проблема: в законодательстве, правоохранителях, судейской системе или бить тревогу не стоит – все в порядке? Как заставить институт уголовной ответственности за незаконное обогащение начать наконец работать? 24 Канал попытается ответить на эти вопросы.

Не все получается с первого раза

Осенью 2019 года произошло действительно незаурядное событие. Обновленная Верховная Рада ввела в Уголовный кодекс Украины статью 368-5 – "незаконное обогащение". Согласно ей, если у чиновника вдруг появилось имущества или активов на сумму, больше чем 3 тысячи прожиточных минимумов и возникают вопросы о наличии законных доходов, то это – незаконное обогащение.

Например, бывший заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов получил подозрение в незаконном обогащении в мае 2024 года. Как пишет следствие, с 2020 по 2022 год он приобрел:

две машины (Mercedes-Benz, Volkswagen);

два мотоцикла (Honda, BMW);

три парковочных места в Киеве;

квартиру в престижном ЖК Львова;

земельный участок на Закарпатье.

Андрей Смирнов в должности заместителя главы Офиса Президента / Фото с сайта president.gov.ua

Разница между стоимостью имущества и официальными доходами составляет 15,7 миллиона гривен, что значительно превышает 3 тысячи прожиточных минимумов (около 10 миллионов). Собственно, официальные доходы чиновника составляли лишь 1,3 миллиона.

Уже через год, в апреле 2025 года, НАБУ и САП сообщили о новом подозрении Смирнову. К незаконному обогащению добавились статьи о легализации средств и получении взятки. 24 февраля 2026 года стало известно, что правоохранители направили дело в суд.

Однако история статьи о незаконном обогащении не началась в 2019-м. Впервые ее пытались ввести еще за десять лет до того под номером 368-1. По словам экспертов, первая редакция статьи дублировала такое преступление как "получение взятки", ведь звучала так: "получение должностным лицом неправомерной выгоды или передача им такой выгоды его близким родственникам".

То есть, вероятно, на 2009 год украинские законодатели не понимали, чем взяточничество отличается от незаконного обогащения. Или же им просто-таки не хватало политической воли получить такие знания.

В любом случае, это не играет существенной роли, ведь, как отмечает старший юридический советник TI Ukraine Павел Демчук, первая редакция статьи о незаконном обогащении так и никогда не заработала.

Вступление в силу статьи неоднократно откладывали под предлогом "устранения недостатков" и "совершенствования законодательства".

В целом украинские депутаты в 2009 году приняли немало прогрессивных антикоррупционных законопроектов. Неизвестно, или они сами этого очень хотели, потому что главным мотивом все же были международные обязательства – прежде всего принята Конвенция ООН против коррупции.

Однако, опять же, как констатирует Демчук, соответствующим инициативам так никогда и не суждено было заработать на полную.

Законопроекты никогда не были введены в действие. Когда Янукович стал президентом, он в очередной раз отложил вступление их в силу. Впоследствии их окончательно отменили в декабре 2010 года – под предлогом принятия другого закона, который бы регулировал вопросы предотвращения коррупции и борьбы с ней. Его эксперты серьезно критиковали.

Упомянутые международные обязательства привели к тому, что в 2011 году депутатам пришлось снова вводить статью о незаконном обогащении в Уголовный кодекс под номером 368-2. Но только после Революции Достоинства она заработала в редакции, действительно описывающей незаконное обогащение, а не взяточничество.

Тогда же, после Майдана, когда создали антикоррупционные органы НАБУ и САП, началось объявление подозрений по статье 368-2. Самыми известными первопроходцами стали такие высокопоставленные чиновники, как председатель Государственной аудиторской службы Гаврилова, заместитель председателя СБУ Демчина, нардеп Дейдей и другие.

Были ли они виновными – мы уже никогда об этом не узнаем, ведь Конституционный суд 26 февраля 2019 года принял судьбоносное для Украины решение, признав антиконституционной статью 368-2 "незаконное обогащение". Чем это было обусловлено и как пошло на руку вероятным коррупционерам – далее немного подробнее.

Решение суда, которое изменило все

Что объединяет гауляйтера Запорожской области Балицкого и нынешнего омбудсмена Лубинца? Или, как вам такая пара: предательница Королевская и предыдущий уполномоченный по защите украинского языка Кремень?

Что объединяет этих людей в контексте незаконного обогащения / Коллаж 24 Канала

Для чего бы еще такая компания собраться, как не для похода в Конституционный суд.

Упомянутые персоны, когда были нардепами 8 созыва, в группе 59 нардепов подписали представление об отмене статьи "незаконное обогащение". В конце зимы 2019 года, как уже было упомянуто, их просьбу удовлетворили – суд отменил статью.

Авторитетные антикоррупционные организации, такие как Transparency International Ukraine, назвали это решение "амнистией для коррупционеров". По данным НАБУ, оно привело к закрытию 65 уголовных производств. Среди фигурантов были топ-чиновники, судьи, прокуроры и народные депутаты.

На кону было более 500 миллионов гривен сомнительного происхождения.

Официально Конституционный суд так обосновал свое решение: проблема не в борьбе с коррупцией как таковой, а в том, как именно законодатель описал преступление.

Судьи пришли к выводу, что формулировка статьи позволяла признавать человека виновным только из-за отсутствия подтверждения законности активов, фактически перекладывая бремя доказывания с обвинения на подозреваемого. Это, мол, допускало обвинения на предположениях и создавало правовую неопределенность, что противоречит принципу верховенства права, презумпции невиновности и праву не свидетельствовать против себя.

Справедливости ради следует сказать, что внутри Конституционного Суда единодушия не было. Старший юридический советник TI Ukraine Павел Демчук обращает внимание на отдельное мнение судьи Василия Лемака, обнародованное вместе с решением: в нем судья отмечает, что его коллеги могли допустить ошибки, проигнорировав ряд нюансов.

Прежде всего о "нечеткости нормы". По его убеждению, "нечеткость" можно было устранить детальным толкованием, а не рубить с плеча – то есть отменять закон в целом.

Кроме того, по его мнению, статья 368-2 не нарушала презумпции невиновности, ведь касалась только должностных лиц со специальным статусом. Неспособность объяснить происхождение активов была лишь основанием для начала расследования, а не доказательством вины.

И последний аргумент: криминализация незаконного обогащения прямо предусмотрена Конвенцией ООН против коррупции, ратифицированной большинством государств мира, в частности Украиной. Поэтому отмена нормы, по логике Лемака, не защитила права человека, а ударила по самой архитектуре антикоррупционной системы.

Несколько иных взглядов юрист и антикоррупционный эксперт Андрей Мазалов, который считает, что решение Конституционного Суда нельзя называть "ошибочным", даже если оно было крайне нежелательным с точки зрения антикоррупционной политики.

Политическая целесообразность и антикоррупционная эффективность не всегда равны конституционности. Суд проверяет соответствие нормы и его вывод был логичным, ведь много лет существовала ситуация, когда лицо должно было доказывать свою невиновность (и это противоречит презумпции невиновности, – 24 Канал).

Сколько бы эксперты и судьи не дискутировали, но с одним не поспоришь: назад фарш не прокрутить – невозможно отменить решение Конституционного суда и открыть старые уголовные производства.

Но все же Украина без статьи о незаконном обогащении не осталась. Как уже мы упоминали, новоизбранные в 2019 году слуги народа проголосовали за возвращение статьи под новым номером 368-5.

Домашнее задание было сделано. По словам юриста Мазалова, новая статья 368-5, которая действует до сих пор, изменила фокус: бремя доказывания четко закрепили за правоохранительными органами – они должны не просто констатировать факт приобретения активов в значительном размере, а обязательно установить превышение стоимости активов над законными доходами.

В новой статье акцент сделали на активном поведении – приобретения, – а не на "отсутствии объяснений". Это ключевая разница: законодатель пытался перейти от "лицо не доказало законность происхождения состояния" к "государство доказало незаконность их происхождения".

Однако путь сквозь тернии к звездам еще продолжается. За 6 лет не было ни одного реального приговора. Хотя и "что-то таки было" и об этом далее.

Условные приговоры вместо реальных

Журналистам 24 Канала удалось найти только два судебных решения, которые формально можно назвать приговорами по делам о незаконном обогащении. В обеих историях никто за решеткой не оказался. Оба случая объединяет соглашение со следствием.

Первый кейс – приговор депутату Ровенского облсовета Виталию Суховичу. В мае 2024 года ВАКС признал его виновным в незаконном обогащении. По версии следствия, он приобрел активов почти на 109 миллионов, что превышает законные доходы более чем на 98 миллионов гривен, и не отразил это в декларации.

Во время обысков правоохранители нашли у него наличными:

более 1,8 миллиона долларов

более 1 миллиона евро

более 1,5 миллиона гривен

В суде Сухович признал вину и заключил соглашение с прокурором САП. В конце концов вместо потенциальных пяти лет заключения получил трехлетний испытательный срок. Правда, государство все же конфисковало 98 миллионов гривен.

Обыск у депутата Ровенского облсовета / Фото ГБР

Второй случай – дело экс-нардепа Ирины Кормышкиной. В марте 2025 года ВАКС утвердил соглашение между прокурором и супругами Кормышкиными. Суд признал ее виновной в незаконном обогащении и недостоверном декларировании, а ее мужа – в легализации имущества и представлении ложных данных.

Следствие считало, что в течение 2021 и 2022 годов нардеп приобрела активов более чем на 20 миллионов гривен сверх официальных доходов.

Чтобы объяснить происхождение средств, эти активы пытались подать как подарок от отца. Впоследствии деньги передали мужу в заем, а тот через подконтрольную компанию приобрел дом в Одесской области площадью более 540 квадратов. В декларации за 2023 год ни сам дом, ни земельные участки супруги не указали.

Важно, что Кормышкина сложила мандат и, похоже, без особых потерь адаптировалась к новым реалиям: сейчас она работает в семейном бизнесе и возглавляет наблюдательные советы двух предприятий группы "ПАЭК".

Супруги Кормышкины / Фото из Facebook

Эксперт Демчук объясняет отсутствие тюремных приговоров не провалом системы, а логикой уголовного процесса.

По его словам, это всегда баланс между интересом обвиняемого получить более мягкое наказание и запросом общества получить что-то взамен.

Запрос общества может удовлетворяться по-разному – через передачу важной информации для других расследований, конфискацию активов или отстранение лица от должности. Все это может быть предметом переговоров сторон, а окончательно их оценивает суд.

Комментируя дело Ирины Кормышкиной, Демчук обращает внимание, что сам приговор по соглашению засекречен, хотя сейчас суд имеет инструмент скрывать только чувствительные части решений, например условия сотрудничества со следствием. В то же время из открытых сообщений прокуроров известно, что по условиям соглашения суд обязал ее перечислить государству 20 миллионов гривен – сумму, которая соответствует объему незаконного обогащения, – а также еще 2 миллиона на нужды ВСУ.

По мнению специалиста, настоящим индикатором эффективности статьи станет не количество приговоров как таковое, а постоянство практики, когда решения за незаконное обогащение проходят все инстанции вплоть до Верховного Суда. В то же время появление первых приговоров на основании соглашений – нормальный этап становления практики, а не признак несостоятельности системы: "Сейчас в ВАКС слушается ряд дел по этой статье, и будет очень интересно увидеть, как сформируется судебная практика", – отмечает он.

Адвокат и антикоррупционный эксперт Андрей Мазалов добавляет: измерять эффективность антикоррупционной нормы количеством реальных сроков – упрощение.

Реальные сроки – лишь один из возможных индикаторов, но не главный показатель эффективности. Уголовное право не имеет цели посадить как можно больше людей; эффективность нормы – это ее способность применяться без нарушения Конституции и создавать превентивный эффект.

Иначе говоря, иногда страх перед реальной угрозой уголовной ответственности работает сильнее десятков громких приговоров.

Ваш партнер – соучастник преступления

Давайте посмотрим на несколько дел о незаконном обогащении и интересные нюансы. Как мы помним, в деле Ирины Кормышкиной мужа нардепа признали виновным в легализации средств. Подобная ситуация возникла и вокруг семьи главы Антимонопольного комитета Павла Кириленко.

Эксперт Мазалов объясняет: в деле Кириленко сторона обвинения утверждает, что его жена принимала активное участие в приобретении недвижимости и другого имущества и осознавала, что официальные доходы семьи не позволяли таких расходов. Именно эта роль в имущественных операциях стала основанием говорить о возможном пособничестве.

Вместе с тем привлечение партнеров должностных лиц к уголовной ответственности не является "автоматической практикой". Она применяется только тогда, когда следствие считает, что человек был не номинальным владельцем, а самостоятельным участником финансовых решений – подписывала договоры, осуществляла платежи, оформляла имущество и понимала реальное соотношение доходов и расходов семьи.

Уголовная ответственность возможна только при условии доказательства умысла – осознания противоправного характера действий и направленности на содействие именно незаконному обогащению, а не просто участия в семейных имущественных процессах.

Кроме того, Мазалов обращает внимание еще на один показательный кейс – дело чиновника СБУ Ильи Витюка. По версии следствия, чиновник приобрел недвижимость с разницей между рыночной и договорной ценой и оформил право собственности на жену. В то же время отсутствие подозрения партнерше, говорит эксперт, объясняется не снисходительностью, а стандартом доказывания: "Пособничество – это не формальное владение, а доказанный умысел".

Сам факт оформления имущества на члена семьи, участие в гражданской сделке или даже заниженная договорная цена еще не означают уголовной ответственности. Чтобы говорить о пособничестве, обвинение должно доказать, что партнер действовал сознательно и целенаправленно именно для содействия незаконному обогащению – то есть понимал финансовое несоответствие, действовал в рамках общего плана и помогал скрывать активы.

Без такого комплекса доказательств, подчеркивает эксперт, дело невозможно выиграть в суде.

Именно поэтому на практике следствие обычно концентрируется на чиновнике и не спешит расширять круг подозреваемых, если риск недоказанности умысла высок. Это, отмечает Мазалов, не двойные стандарты, а прагматичная "процессуальная логика".

Важен ли источник средств?

Посмотрим еще на несколько показательных дел – они хорошо демонстрируют, как правоохранители комбинируют различные статьи Уголовного кодекса в зависимости от того, что именно им удается доказать.

Например, подозрение в незаконном обогащении получал и бывший министр Алексей Чернышов. Во время избрания меры пресечения прокурор заявлял, что фигуранты так называемых "пленок Миндича" якобы легализовали более 1,2 млн долларов и 96 тысяч евро и передали эти средства чиновнику, а источником могли быть схемы в Энергоатоме.

Здесь возникает логичный вопрос: если происхождение денег уже примерно установлено, уместно ли инкриминировать именно незаконное обогащение, а не легализацию доходов?

Старший юридический советник Transparency International Ukraine Павел Демчук объясняет разницу так: для осуждения по статье об отмывании средств нужно доказать преступное происхождение имущества, статья о незаконном обогащении наказывает уже сам факт приобретения активов, которые чиновник не мог получить за счет законных доходов.

Итак, доказывание при незаконном обогащении проще: не обязательно устанавливать конкретное преступление, которое бы объясняло источник происхождения денег. Именно поэтому две статьи часто не конкурируют, а работают вместе.

Показательный пример – дело экс-главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. В нем фигурируют и незаконное обогащение, и легализация средств. По версии следствия, общий объем необоснованных активов составляет 157 миллионов гривен – это квалификация по статье о незаконном обогащении.

Отдельно инкриминируют эпизод отмывания: около 18 миллионов наличных якобы "пропустили" через фиктивный договор покупки недвижимости, затем конвертировали в 444,5 тысячи долларов, вывезли за границу и внесли на счет в польском банке. Именно этот фрагмент выделили как легализацию средств, потому что здесь следствие считает, что имеет доказательства преступного происхождения и действий по маскировке.

Разоблачение руководительницы МСЭК на незаконном обогащении: смотрите видео ГБР

Демчук объясняет логику: если правоохранители ловят чиновника на конкретной схеме – например, взятки с тендера – работает статья об отмывании. Если же они видят автопарк, недвижимость и счета, которые невозможно объяснить доходами, но доказать конкретное преступление не получается, – тогда применяют статью о незаконном обогащении.

В деле Крупы расследование завершили еще осенью 2025 года, но обвинительный акт в суд пока не передан – материалы открыли для стороны защиты.

Что же все-таки стоит за "отсутствием" приговоров

Первый вывод, который можно сделать из анализа: институт уголовной ответственности за незаконное обогащение, несмотря на все нюансы, начал работать. На это понадобилось около десяти лет – именно столько времени ушло на то, чтобы в Уголовном кодексе появилась соответствующая статья, которую сейчас применяют правоохранители.

Несмотря на отсутствие реальных приговоров, уголовные производства открывают, и с каждым годом их становится больше. Они касаются должностных лиц всех уровней – как топ-чиновников, так и госслужащих в регионах.

Во-вторых, судебная практика – вещь хоть и приобретаемая, но такая, что требует времени. Шесть лет вроде бы должно быть достаточным периодом для появления реальных приговоров в отношении должностных лиц, однако следует учитывать обстоятельства, в которых оказалась Украина. Эксперт Павел Демчук обращает внимание, что после начала полномасштабного вторжения на время было приостановлено электронное декларирование.

Именно декларации должностных лиц является одним из доказательств в этой категории дел (о незаконном обогащении – на 24 Канал), поскольку именно в этом документе чиновник декларирует источники своих доходов за определенный период,

– отмечает эксперт.

Кроме того, признание неконституционной предыдущей статьи о незаконном обогащении не могло не сказаться на судебной практике. Юрист Андрей Мазалов соглашается, что среди прокуроров и судей по действующей статье 368-5 существует профессиональная осторожность.

Ее воспринимают как сложный и потенциально уязвимый инструмент, особенно после решения Конституционного Суда 2019 года. Поэтому на практике часто выбирают другие составы преступлений с устоявшейся судебной практикой. Это не предубеждение против борьбы с коррупцией, а стремление принимать устойчивые решения, защищены от отмены.

В целом применение статьи 368-5 сложнее с точки зрения доказательства, чем статей о взяточничестве, злоупотребление властью и других смежных составов. Последние имеют устоявшуюся практику, понятную доказательную базу и меньше пространства для конституционных сомнений.

В то же время в профессиональной среде существует обоснованная надежда, что со временем появятся реальные приговоры за незаконное обогащение, в частности в отношении топ-чиновников. Сейчас правоохранители имеют для этого весь необходимый инструментарий, поэтому стоит внимательно следить за каждым кейсом, их работой и попытками фигурантов избежать ответственности.