Более 280 тысяч евро за пересечение границы: на границе с Молдовой задержали очередную группу уклонистов

Государственная пограничная служба продолжает разоблачать лиц, которые пытаются незаконно пересечь границу. На этот раз удалось поймать 24 уклонистов.

Организаторы нелегальных переправ через границу установили новый антирекорд. Теперь они требуют по 12 000 евро за перевод через границу одного человека.

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Что известно о незаконной попытке пересечения границы

Переправлять пытаются сразу большими группами: на этот раз дельцы собрали аж 24 мужчин,

– сообщили в ГПСУ.

Там также отметили, что они планировали незаконно попасть в Молдову. Суммарно организаторы "переправ" заработали почти 300 тысяч евро.

Однако попытка пересечения границы оказалась неудачной, поскольку "туристы" попали в поле зрения пограничников.

В отношении задержанных составлены административные протоколы, а организаторов нелегальных переправ сейчас разыскивают.

К слову, недавно ГПСУ также задержали группу уклонистов, которые пытались переплыть Днестр, чтобы попасть в Молдову. Впрочем, для одного из мужчин эта попытка оказалась трагической – он погиб в водах реки.