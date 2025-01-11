Суммы достигали 22 тысяч долларов: полиция раскрыла схемы переправки за границу в 22 регионах

За одни сутки полицейские ликвидировали почти полсотни схем незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста в 22 регионах страны. После проведения 600 обысков организаторам и участникам схем вручили более 60 подозрений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.

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Что известно об обысках по поводу незаконного пересечения

В полиции рассказали, что среди выявленных сделок – переправка вне пунктов пропуска, подделка документов о состоянии здоровья, фиктивные внесения в информационную систему "Шлях" и другие.

Среди фигурантов – руководители больниц разного уровня, должностные лица ТЦК, МСЭК и ВВК, а также гражданские лица. Они предлагали военнообязанным различные схемы пересечения границы.

Например, получить справку ВВК о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета или сделать поддельные документы, дающие право выезда за границу. Среди самых популярных предложений – перейти границу вне пунктов пропуска: лесом, лодкой или в гидрокостюме по реке, в багажнике грузовика или женской одежде,

– отмечают правоохранители.

"Клиентов" для своих услуг организаторы находили через знакомых или закрытые телеграм-каналы. За "услуги" те платили от 5 до 22 тысяч долларов – в зависимости от выбранного способа незаконного пересечения границы. Полученные деньги фигуранты легализовали через покупку авто и недвижимости, в некоторых случаях – выводили в офшоры.

Во время обысков правоохранители обнаружили списки переправленных лиц за 2024 год, фальшивые документы и печати различных государственных органов, оружие, черную бухгалтерию, наличные в разной валюте. Всего было объявлено 60 подозрений – как рядовым исполнителям, так и руководителям госучреждений разного уровня.