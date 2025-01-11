Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Нацполіцію.

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Що відомо про обшуки з приводу незаконного перетину

У поліції розповіли, що серед виявлених оборудок – переправлення поза межами пунктів пропуску, підробляння документів про стан здоровʼя, фіктивні внесення в інформаційну систему "Шлях" та інші.

Серед фігурантів – керівники лікарень різного рівня, посадовці ТЦК, МСЕК і ВЛК, а також цивільні особи. Вони пропонували військовозобов’язаним різні схеми перетину кордону.

Наприклад, отримати довідку ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням із військового обліку чи зробити підробні документи, що надають право виїзду за кордон. Серед найпопулярніших пропозицій – перейти кордон поза межами пунктів пропуску – лісом, човном або в гідрокостюмі річкою, у багажнику вантажівки або жіночому одязі,

– зазначають правоохоронці.

"Клієнтів" для своїх послуг організатори знаходили через знайомих або закриті телеграм-канали. За "послуги" ті платили від 5 до 22 тисяч доларів – залежно від обраного способу незаконного перетину кордону. Отримані гроші фігуранти легалізували через купівлю авто й нерухомості, у деяких випадках – виводили в офшори.

Під час обшуків правоохоронці виявили списки переправлених осіб за 2024 рік, фальшиві документи й печатки різних державних органів, зброю, чорну бухгалтерію, готівку у різній валюті. Всього було оголошено 60 підозр – як рядовим виконавцях, так і керівникам держустанов різного рівня.