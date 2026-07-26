Игнорировали отсрочку и лекарства: в Закарпатье ТЦК незаконно удерживали мужчину с инвалидностью

В Закарпатье сотрудники полиции и ТЦК незаконно удерживали мужчину с инвалидностью и туберкулезом, игнорируя его официальное право на отсрочку от мобилизации. Ситуация потребовала немедленного вмешательства омбудсмана.

О случае нарушения прав человека Дмитрий Лубинец рассказал в своем телеграмм-канале .

Что известно о ситуации, которая произошла в Закарпатье?

В Закарпатской области сотрудники полиции и ТЦК и СП принудительно удерживали мужчину с инвалидностью 1970 года рождения.

По словам заявителей, полицейские доставили гражданина в одно из подразделений Закарпатского ОТЦК и СП. Несмотря на наличие всех документов, подтверждающих право на отсрочку, мужчину не отпускали. Ситуация осложнялась тем, что задержанный болеет туберкулезом и нуждается в регулярном приеме специальных препаратов, в оказании которых и обеспечении надлежащей медпомощи в ТЦК ему отказали.

После обращения Омбудсман безотлагательно направил своего представителя в Закарпатской области Андрея Крючкова для проверки обстоятельств. Благодаря оперативному реагированию задержанного мужчину уволили с ТЦК, а его право на отсрочку было официально восстановлено.

По этому факту уже направлены соответствующие обращения в контролирующие органы: в ДБР о возможном превышении власти со стороны работников полиции, в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона относительно действий военных должностных лиц, а также в ВСП и ОК "Запад" для проведения внутреннего служебного расследования.

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что мобилизация критически необходима в условиях войны, однако она не должна осуществляться с нарушением законодательства. Сознательное игнорирование документов об отсрочке и издевательства над больными дискредитируют процесс призыва и подрывают доверие граждан к государственным институтам.

Напомним, в поселке Лехновка на Хмельнитчине представители ТЦК жестоко обращались с 61-летним мужчиной во время мобилизационных мероприятий. Пострадавший получил телесные повреждения и обратился к врачу, а об инциденте омбудсмана сообщил его сын, который служит в ВСУ. Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец взял дело под личный контроль и требует проверки действий работников ТЦК. Представители омбудсмена уже направили обращение и официальные запросы в ГБР, ВСП, Минобороны и Генштаб для предоставления правовой оценки и привлечения виновных к ответственности.