Про випадок порушення прав людини Дмитро Лубінець розповів у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про ситуацію, яка трапилася на Закарпатті?

У Закарпатській області працівники поліції та ТЦК та СП примусово утримували чоловіка з інвалідністю 1970 року народження.

За словами заявників, поліцейські доставили громадянина до одного з підрозділів Закарпатського ОТЦК та СП. Попри наявність усіх документів, що підтверджували право на відстрочку, чоловіка не відпускали. Ситуація ускладнювалася тим, що затриманий хворіє на туберкульоз і потребує регулярного прийому спеціальних препаратів, у наданні яких та забезпеченні належної меддопомоги в ТЦК йому відмовили.

Після звернення Омбудсман невідкладно направив свого Представника в Закарпатській області Андрія Крючкова для перевірки обставин. Завдяки оперативному реагуванню затриманого чоловіка звільнили з ТЦК, а його право на відстрочку було офіційно поновлено.

За цим фактом уже направлено відповідні звернення до контролюючих органів: до ДБР щодо можливого перевищення влади з боку працівників поліції, до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону стосовно дій військових службових осіб, а також до ВСП та ОК "Захід" для проведення внутрішнього службового розслідування.

Дмитро Лубінець наголосив, що мобілізація є критично необхідною в умовах війни, однак вона не має здійснюватися з порушенням законодавства. Свідоме ігнорування документів про відстрочку та знущання з хворих людей дискредитують процес призову й підривають довіру громадян до державних інституцій.

Нагадаємо, у селищі Лехнівка на Хмельниччині представники ТЦК жорстоко поводилися з 61-річним чоловіком під час мобілізаційних заходів.. Постраждалий зазнав тілесних ушкоджень і звернувся до лікаря, а про інцидент омбудсману повідомив його син, який служить у ЗСУ. Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець узяв справу під особистий контроль і вимагає службової перевірки дій працівників ТЦК. Представники омбудсмена вже направили звернення та офіційні запити до ДБР, ВСП, Міноборони та Генштабу для надання правової оцінки й притягнення винних до відповідальності.