Политолог-международник Максим Яли рассказал 24 Каналу, что такие действия России следует расценивать как угрозы. Учитывая то, что в Балтийском море был взорван газопровод "Северный поток-2".

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"Можно предположить, что это такой ответ россиян. Они освоили тактику хуситов, которые так же угрожают перерезать кабели", – сказал он.

На что указывают действия России

По мнению Максима Яли, действия России в Северном море указывают на то, что она пытается показать свои силы и влиятельность в сфере информационной и кибербезопасности. Такие угрозы могут касаться непосредственно стран Запада.

В этом контексте следует рассматривать и недавние угрозы, когда он (Владимир Путин – 24 Канал) высказывал условия прекращения военной агрессии против Украины. После этого кремлевский диктатор посетил Северную Корею, где подписал договоры о военном сотрудничестве,

– отметил политолог-международник.

Россия демонстрирует, что у нее, кроме как уничтожать военную и гражданскую инфраструктуры, есть и другие рычаги влияния, чтобы донимать Запад. Максим Яли заметил, что такие действия в стиле Кремля.