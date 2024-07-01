Політолог-міжнародник Максим Ялі розповів 24 Каналу, що такі дії Росії варто розцінювати як погрози. Зважаючи на те, що у Балтійському морі був підірваний газогін "Північний потік-2".

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"Можна припустити, що це така відповідь росіян. Вони освоїли тактику хуситів, які так само погрожують перерізати кабелі", – сказав він.

На що вказують дії Росії

На думку Максима Ялі, дії Росії у Північному морі вказують на те, що вона намагається показати свої сили та впливовість у сфері інформаційної та кібербезпеки. Такі погрози можуть стосуватись безпосередньо країн Заходу.

У цьому контексті варто розглядати й нещодавні погрози, коли він (Владімір Путін – 24 Канал) висловлював умови припинення військової агресії проти України. Після цього кремлівський диктатор відвідав Північну Корею, де підписав договори про військове співробітництво,

– наголосив політолог-міжнародник.

Росія демонструє, що у неї, окрім як знищувати військову та цивільну інфраструктури, є й інші важелі впливу, щоб дошкуляти Заходу. Максим Ялі зауважив, що такі дії у стилі Кремля.