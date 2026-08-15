Об этом сообщает польское издание Onet.

Что заявил Качиньский о якобы незаконных раскопках?

По словам польского политика, речь идет о территориях на западе Украины, которые Польша исторически называла "Восточной Галицией".

Незаконные раскопки на местах бывших польских деревень в Восточной Галиции действительно проводятся,

– заявил Качиньский.

Он утверждает, что на этих территориях якобы происходит надругательство над останками умерших и хищение ценностей, которые могли принадлежать погибшим. По версии Качиньского, к этому могут быть причастны так называемые "черные копатели", действующие с целью извлечения финансовой выгоды.

В то же время польский политик заявил, что такая деятельность якобы ведется с "молчаливого согласия местных украинских властей". Однако никаких конкретных доказательств своих утверждений Качиньский в заявлении не привел.

Также он сообщил, что его партия намерена обратиться в государственные органы Польши, в частности в Министерство иностранных дел, чтобы получить разъяснения по поводу сложившейся ситуации.

Мы будем требовать объяснений и реакции на эту преступную деятельность,

– сказал Качиньский.

В то же время пока не уточняется, о каких именно раскопках, населенных пунктах или конкретных инцидентах идет речь. Также Качиньский не привел информации, которая бы подтверждала его утверждение о причастности украинских властей.

Напомним, в марте 2026 года в селе Углы Ровенской области завершили первый этап совместных украинско-польских поисково-эксгумационных работ, в ходе которых исследовали возможное место братской могилы жертв Волынской трагедии.

Экспедиция из около 20 археологов, судебно-медицинских экспертов, антропологов и генетиков обнаружила отдельные человеческие останки, однако они принадлежали к старым единичным захоронениям, а не к предполагаемой братской могиле. Исследователи должны были установить место захоронения, количество и личности погибших, в частности с помощью ДНК-анализа.