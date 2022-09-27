Центр внимания всей страны, – путин снова вспомнил о "референдумах" и будущей аннексии

Президент россии в очередной раз сделал маразматическое заявление о том, что его страна спасает украинцев. Однако на видео было видно, что путин волнуется и сам не до конца верит в то, что говорит.

По словам главы государства-террориста, сейчас в центре внимания война с Украиной . Вероятное присоединение оккупированных территорий после проведения незаконных "референдумов" путин назвал "спасением" граждан нашей страны.

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Как путин "спасает" спасает украинцев

27 сентября закончились "голосование" по присоединению к россии Херсонской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей. На одной из онлайн-встреч со своими миньонами путин еще раз озвучилбольшое количество ерунды.

Конечно, сегодня, в условиях проведения "специальной военной операции" и референдумов на Донбассе, "спасение" людей, именно "спасение" людей, есть в центре внимания,

– заявил президент государства-оккупанта.

Во время оглашения абсурдных тезисов было заметно, что путин волнуется. Он перебирал пальцами, смотрел вниз или по сторонам и выглядел очень неуверенно.

Маразматическая речь путина: смотрите видео из открытых источников

Что заявил об этом песков

Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков сказал, что государство-террорист готово к возможному вхождению украинских территорий в его состав. Для этого кремль подготовил необходимую "правовую систему" и дал распоряжения исполнительной власти.

Абсурдно слышать заявления о "правовой системе" от представителя государства, нарушающего все нормы международного права. Властной верхушке кремля следовало бы ознакомиться с этим понятием еще до того, как проводить незаконный "референдум" в Крыму в 2014 году.

Недавние жемчужины российской пропаганды

Никого уже не удивишь ложью кремля. Недавно советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк опубликовал видеонарезку, на которой видны в концентрированном виде все абсурдные тезисы российской пропаганды об Украине . Самого президента рф Подоляк назвал толкованием к слову "ложь" в Оксфордском словаре.

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Также в россии уже успели найти "украинский след" в стрельбе, произошедшей 26 сентября в школе в Ижевске. По словам пропагандистов, по всем чрезвычайным событиям в россии есть "тень западных кукловодов". Конечно, своих "промахов" кремль никогда не признает.

Достойно внимания – песков сказал, что россия создаст "Крымский округ" с территорий Украины: смотрите видео