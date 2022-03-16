Независимая Украина переживет Путина, – Энтони Блинкен
Источник:CNN
Энтони Блинкен подчеркнул, что Украина – независимое государство и будет "намного дольше", чем Путин. Вскоре безумного диктатора не станет.
Об этом глава Государственного департамента Соединенных Штатов Америки сообщил в интервью CNN.
Читайте также Сенат США единогласно провозгласил Путина военным преступником
Украина, независимая Украина, будет существовать гораздо дольше Путина. Так или иначе, Украина останется, а в какой-то момент Путина уже не станет,
– сказал глава американской дипломатии.
По словам Энтони Блинкена, США сейчас пытаются предотвратить как можно больше смертей и разрушений.
"Вопрос заключается в том, сколько смертей и разрушений сейчас наносит российская агрессия. И это то, над чем мы работаем, насколько можем – ограничить, остановить, положить конец войне, которую проводит Россия" – отметил он.
Мы делаем это благодаря поддержке, которую каждый день предоставляем Украине. Мы делаем это благодаря давлению, которое ежедневно оказываем на Россию,
– подытожил госсекретарь.