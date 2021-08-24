Независимость – наш указатель, – Епифаний поздравил украинцев с праздником

Митрополит Епифаний поздравил украинцев с 30-летием Независимости. Он подчеркнул, что Украина – особая страна из-за чрезвычайной силы своего народа.

Как Епифаний поздравил украинцев

По словам главы Православной церкви Украины, несмотря на столетние попытки поработить наше государство, оно до сих пор живет. Украинский народ имеет мощную духовную основу и несокрушимый дух воли и братства.

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Праздник 30-летия восстановления нашей государственной Независимости, который мы с вами сегодня отмечаем, – это наш ориентир, который одновременно возвещает и то, откуда мы пришли и куда направляемся,

– подчеркнул митрополит.

Он добавил, что не все складывается так, как нам бы хотелось. Но у Бога нет ничего случайного.

"Если Господь и допускает испытания для нас – то для того, чтобы, одолев их, мы укреплялись в добре и правде".

Он призвал украинцев благодарить за все, что имеем: "А имеем мы так много – только оглянитесь вокруг и увидьте все, что есть".

Полный текст публикации митрополита Епифания в Фейсбуке:

По Промыслу Божьему мы с вами живем здесь и сейчас – на этой славной земле, в суверенной Украине, имея государственную и духовную свободу. Праздник 30-летия восстановления нашей государственной Независимости, который мы с вами сегодня отмечаем, – это наш ориентир, который одновременно возвещает и то, откуда мы пришли и куда направляемся.

Украина – особенная страна. Особенна – необычайной силой духа своего народа, его верой, сердечностью, искренностью. Именно поэтому, несмотря на все несколько лет попытки ее поработить, покорить, разделить, она до сих пор живет и «становится на ноги». Потому что украинский народ имеет мощную духовную основу, глубокую религиозность и несокрушимый дух воли и Братства, Справедливости и достоинства.

Да, не все складывается, как нам бы хотелось. Но у Бога нет ничего случайного. Если Господь и допускает испытания для нас – то для того, чтобы, одолев их, мы укреплялись в добре и правде, ценили добытое и защищали его. Ценим и благодарим Господа за все, что имеем. А имеем мы так много – только оглянитесь вокруг и увидьте все, что есть, а не то, чего нет.

Слава Господу за все! Родная Украина, с праздником!

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