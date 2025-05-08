Бойцы Нацгвардии освободили более 200 гектаров леса под Липцами

Украинские защитники провели важную операцию и освободили более 200 гектаров лесного массива под Липцами Харьковской области. Важная операция по деоккупации территорий длилась более 5 месяцев.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 13-ю бригаду Национальной гвардии Украины "Хартия".

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Бойцы НГУ освободили много территорий на Харьковщине

Ко Дню памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 13 бригада НГУ "Хартия" освободила лесной массив ко Дню памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 13 бригада НГУ "Хартия" освободила лесной массив к северу от Липцев в Харьковской области. Этот участок фронта россияне, как современные наследники нацистского режима, называли "Берлин".

Так, военные 13-й бригады НГУ "Хартия" вместе с другими подразделениями Сил обороны завершили масштабную операцию по освобождению лесного массива к северу от Липцов и восстановили свои позиции на Харьковщине. В общем, украинские защитники освободили более 2 миллионов квадратных метров – более 200 гектаров.

Наступательные действия продолжались пять с половиной месяцев. Украинские защитники начали операцию в ноябре 2024 года и в течение всех этих месяцев оттесняли врага на Харьковщине.

Благодаря слаженной работе подразделений удалось оттеснить врага дальше от Харькова и восстановить контроль над важным природным и тактически значимым участком местности,

– отметили в "Хартии".

За время ведения операции бойцы НГУ нанесли ощутимые потери оккупантам. Так, российская армия потеряла:

почти 1500 солдат (убитыми и ранеными),

более 200 единиц вооружения,

175 единиц различной техники.

В НГУ отметили, что прорыв обороны противника и захват плацдарма на начальном этапе операции осуществлялся совместными силами подразделений "Хартия" и 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Интересно! 13-я бригада НГУ "Хартия" создала документальный фильм об освобождении территорий на Харьковщине. Хронику операций можно увидеть в фильме "Движение началось", который 9 мая выйдет на официальном YouTube-канале бригады "Хартия", а также на других украинских медиасервисах.

К слову, в прошлом году украинские защитники также провели сложнейшую операцию под Липцами. Тогда Силы обороны более полугода планировали операцию: изучали российские позиции, собирали информацию о логистике и командные пункты противника.

Так, в октябре 2024 года бойцы ГУР МО провели уникальную операцию по деоккупации более 400 гектаров леса под Липцами на Харьковщине. Во время освобождения территорий украинские защитники ликвидировали почти целый полк россиян. После освобождения территорий бойцы обнаружили, что оккупанты обустроили огромную систему подземных тоннелей и "нор".

Кроме того, эта операция истощила врага и заставила россиян отказаться от переброски резервов, что облегчило положение Сил обороны в Курской области.