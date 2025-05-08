Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 13-ту бригаду Національної гвардії України "Хартія".

Важливо Понад 200 ударів за місяць: росіяни нещадно атакують Куп'янщину

Бійці НГУ звільнили багато територій на Харківщині

До Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 13 бригада НГУ "Хартія" звільнила лісовий масив на північ від Липців у Харківській області. Цю ділянку фронту росіяни, як сучасні спадкоємці нацистського режиму, називали "Берлін".

Так, військові 13-ї бригади НГУ "Хартія" разом з іншими підрозділами Сил оборони завершили масштабну операцію зі звільнення лісового масиву на північ від Липців та відновили свої позиції на Харківщині. Загалом, українські захисники звільнили понад 2 мільйони квадратних метрів – понад 200 гектарів.

Наступальні дії тривали п'ять з половиною місяців. Українські захисники розпочали операцію у листопаді 2024 року і протягом усіх цих місяців відтісняли ворога на Харківщині.

Завдяки злагодженій роботі підрозділів вдалося відтіснити ворога далі від Харкова та відновити контроль над важливою природною і тактично значущою ділянкою місцевості,

– наголосили в "Хартії".

За час ведення операції бійці НГУ завдали відчутних втрат окупантам. Так, російська армія втратила:

майже 1500 солдатів (вбитими та пораненими),

понад 200 одиниць озброєння,

175 одиниць різної техніки.

В НГУ зауважили, що прорив оборони противника та захоплення плацдарму на початковому етапі операції здійснювався спільними силами підрозділів "Хартія" та 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Цікаво! 13-та бригада НГУ "Хартія" створила документальний фільм про звільнення територій на Харківщині. Хроніку операцій можна побачити у фільмі "Рух почався", який 9 травня вийде на офіційному YouTube-каналі бригади "Хартія", а також на інших українських медіасервісах.

До слова, торік українські захисники також провели надскладну операцію під Липцями. Тоді Сили оборони понад пів року планували операцію: вивчали російські позиції, збирали інформацію про логістику та командні пункти противника.

Так, у жовтні 2024 року бійці ГУР МО провели унікальну операцію з деокупації понад 400 гектарів лісу під Липцями на Харківщині. Під час звільнення територій українські захисники ліквідували майже цілий полк росіян. Після звільнення територій бійці виявили, що окупанти облаштували величезну систему підземних тунелів і "нір".

Крім того, ця операція виснажила ворога і змусила росіян відмовитися від перекидання резервів, що полегшило становище Сил оборони у Курській області.