За словами кореспондентки 24 Каналу Анни Черненко, тільки за два дні – 28 і 29 квітня – внаслідок атак у на Куп'янщині постраждали щонайменше двоє чоловіків. Один із них – у важкому стані.

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За добу Росія здійснила десятки ударів по місту

У громаді досі мешкає близько 2800 людей. Влада просить евакуюватися, але багато хто лишається вдома попри небезпеку.

Один випадок – коли снаряд КАБ-500 не вибухнув і впав поруч із будинками, де ще живуть люди,

– розповіла Черненко.

Тільки по самому Куп'янську 28 квітня було близько десяти ударів. Застосовувались РСЗВ, артилерія, "Урагани". Один снаряд влучив у приватний сектор і гаражі. Поранено двох, один із них у тяжкому стані.

Також був авіаудар по Ківшарівці, що розташована в Куп'янській громаді. Снаряд влучив у дев'ятиповерхівку. Будинок частково зруйнований і вигорів. Постраждалих немає – багато людей виїхали в приватні будинки.