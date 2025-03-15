Попытались прорваться на рассвете: воины НГУ отбили штурм россиян на Часов Яр

На рассвете 15 марта российские войска пытались продвинуться возле Часова Яра. Они использовали бронетехнику и штурмовые группы, чтобы осуществить наступление, но попали под прицел украинских беспилотников.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Национальную гвардию Украины, бойцы которой успешно остановили оккупантов.

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Возле Часова Яра уничтожили десятки техники и несколько оккупантов

Прорыв россиян на бронетехнике остановили с помощью оперативных действий и оружия украинских Сил обороны. Ситуация возле Часова Яра остается напряженной. В начале месяца российские войска уже пытались наступать рано утром, но ВСУ остановили колонну техники.

На этот раз воины НГУ так же помешали вражескому наступлению на город. Они уничтожили более 20 единиц техники, в частности боевые машины десанта.

Встреча была "горячей": наши пехотинцы, артиллерия и дроновые экипажи устроили оккупантам настоящий ад на колесах,

– говорится в сообщении.

Бойцы НГУ остановили продвижение оккупантов возле Часова Яра / Скриншоты с видео

Военные сообщили, что некоторые из российских оккупантов успели покинуть бронетехнику, но это не помогло им спастись. Врагов догнали наши FPV-дроны. Пилоты хорошо отработали и завершили дело собратьев – уничтожили противника полностью.

Какова сейчас ситуация возле Часова Яра: показываем на карте

Напомним, за прошедшие сутки на фронте произошло 149 боевых столкновений. Четыре из них зафиксировано на Краматорском направлении возле населенных пунктов Часов Яр, Курдюмовка и Ступочки.