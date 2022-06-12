Ни армия, ни шаманы, ни золотые кресты не спасут низменного Путина, – Кислица

Украина платит самую высокую цену за свое существование и безопасность европейского мира. Уже сегодня в Киевской и Мариуполе жертв больше, чем во время Второй мировой войны. И каждый враг, в том числе их глава Путин, поплатится за свои преступления.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на экуменическом молебне за жертвами российского вторжения в Украину, который провели в соборе Святого Патрика в Нью-Йорке.

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Украинская нация платит самую высокую цену за свое право на существование

Выступая перед верующими, Кислица подчеркнул, что на линии украинского фронта продолжаются жестокие бои, а тысячи украинских мужчин и женщин встали на защиту своей нации и будущего своих детей.

Скажем откровенно, они защищают весь европейский континент и не только,

– подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что Украина борется против жестокого врага, пришедшего убить, уничтожить, украсть и унизить. Этот враг, подчеркнул Кислица, не делает разницы между военными и гражданскими и не считает себя связанным никакими нормами или правилами.

"Нация платит самую высокую цену за свое право на существование", – резюмировал постпред.

Цитируя "Послание к Римлянам", Кислица заметил, что война – это грех и ничто не спасет Путина от наказания.

Путин и его поклонники могут одевать тяжелые золотые кресты и ходить по кругу с шаманами и гундяевыми. Ни власть, ни войско, ни богатство не спасут злого Путина и его злых приспешников от гнева Божия,

– заявил он во время выступления.

Кроме того, Кислица рассказал о предупреждении, выдвинутом посланнику Путина Василию Небензи. Украинский постпред заявил, что для военных преступников нет чистилища – они идут прямо в ад. Однако представитель государства-агрессорки до сих пор не раскаялся за свои грехи.

Кислица о жертвах войны

Кислица подчеркнул, что ракеты, выпущенные из России и Белоруссии, летят по гражданским городам Украины, пересекая линии фронта, а там, где были русские войска – сегодня выкопаны братские могилы.

"Буча и Мариуполь, Ирпень и Бородянка, Попасная и теперь Северодонецк – напоминание о российских преступлениях и нашей боли. Дети и их родители, целые семьи, младенцы и пожилые люди, мужчины и женщины были убиты сознательно и хладнокровно", – говорится в речи представителя Украины при ООН.

По его словам, только после освобождения Киевской области украинские правоохранительные органы обнаружили 1 200 тел убитых мирных жителей. Число жертв среди гражданского населения Мариуполя можно будет подсчитать только после деоккупации города. Однако уже ясно, что погибли десятки тысяч человек.

Мариупольцы уже убиты больше, чем нацистами во время Второй мировой войны. Каждый день в боях погибает около сотни украинских воинов и 500 ранены,

– подчеркнул Кислица.

Однако, завершая выступление, он подчеркнул: Украина победит, а с ней победит мир.

Молебен отправили архиепископ Нью-Йоркский, кардинал Тимоти Долан, а также представители украинских церквей и конфессий.

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