Дмитрий Кулеба призвал Францию прекратить "романтизированные представления" о России. Государство-агрессор сегодня имеет мало общего с русским балетом или литературой.

Часть французской интеллектуальной элиты все еще испытывает "особую привязанность" к России. Об этом министр иностранных дел заявил в комментарии французской газете Le Figaro.

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Почему некоторые французы благосклонны к России

Кулеба говорит, что кто-то "очарован русской культурой", кто-то скептически относится к США и считает отношения с Россией альтернативой. Некоторые хотят теснее сотрудничать с Россией, чтобы помешать сближению Москвы с Китаем.

Не хочу никого разочаровывать, но сегодняшняя Россия имеет мало общего с русским балетом или литературой, и возле украинской границы мы не видим сегодня ни балерин, ни поэтов.

– подчеркнул дипломат.

Он добавил, что Москва не играет важную роль в противостоянии США и Китая. Поэтому призвал Францию ​​оставить "романтизированные представления" о России.

Российские аппетиты только растут

По словам Кулебы, поворот Франции к более жесткой политике в отношении Москвы может фундаментально изменить расчеты в Кремле.

Если европейская дипломатия не сможет предотвратить новое нападение России, это будет вызов для ЕС. По мнению министра, аппетиты России будут только расти.

Франция предупредила Россию о последствиях в случае нападения на Украину

Когда осенью в СМИ появилась информация, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, министры иностранных дел и обороны России и Франции провели встречу.

Париж предупредил Москву о серьезных последствиях любого возможного урона территориальной целостности Украины.

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