В воскресенье, 6 ноября, Диспетчерский центр Укрэнерго предоставил операторам распределительных сетей объемы для ограничения электроснабжения для потребителей в семи областях.
Узнайте больше Отключения света в Украине: графики и перечень городов
Свет будут выключать в 7 областях
Графики почасовых отключений (ГПО) будем применен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.
Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянное балансирование энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как сети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян,
– говорится в сообщении.
Найти информацию об отключении именно для вашей области или города вы можете на сайте облэнерго: