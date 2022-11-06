В воскресенье, 6 ноября, Диспетчерский центр Укрэнерго предоставил операторам распределительных сетей объемы для ограничения электроснабжения для потребителей в семи областях.

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Свет будут выключать в 7 областях

Графики почасовых отключений (ГПО) будем применен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянное балансирование энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как сети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян,

– говорится в сообщении.

Найти информацию об отключении именно для вашей области или города вы можете на сайте облэнерго: