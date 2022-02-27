Ни единого шанса: на Черниговщине люди блокируют передвижение оккупантов

Недалеко от городка Крюков (Черниговщина) люди образовали толпу. Так они блокируют передвижение вражеской техники российских военных.

Украинцы готовы достойно защищать свою землю, ведь захватчиков сюда никто не звал. Это достойный пример для других, который вызывает уважение и гордость.

Важно Россия атаковала украинские города: где произошли бои

Мы на своей, Богом данной земле!

– отмечают люди.

Как люди блокировали проезд оккупантам: смотрите видео

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Полный текст публикации:

На окраинах города Корюковка, что на Черниговщине люди толпой блокируют передвижение оккупационной техники противника. Берите пример с Корюковки!

Мы на своей, Богом данной земле!