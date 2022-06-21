Ни к чему другому, кроме катастрофы не приведут: Джонсон предостерег партнеров от уступок России

Борис Джонсон пообещал, что Великобритания неукоснительно будет поддерживать Украину в войне с Россией. Премьер-министр Британии предостерег, что любые уступки России по отношению к Украине приведут к "катастрофе".

Джонсон считает, что уступки могут подбодрить Россию

Официальный представитель главы британского правительства процитировал Бориса Джонсона. По словам лидера Британии, нельзя допускать, что уступки Путину приведут к чему-либо, кроме катастрофы.

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По мнению британского министра, так называемые уступки могут подбодрить Россию и ее союзников.

Мы не должны позволять никому считать, что уступки Путину приведут к чему-либо кроме катастрофы. Поскольку это может быть воспринято как награда за необоснованную агрессию и подбодрить не только Россию, но и ее союзников, что повлияет на безопасность Великобритании и нашу экономику,

– цитирует пресс-секретарь Бориса Джонсона.

Джонсон выразил опасения

Британский премьер-министр предупредил, что из-за войны в Украине "нарастает усталость". Джонсон обеспокоен, что война в Украине может исчезнуть из центра внимания из-за других глобальных проблем, в частности инфляции во всем мире.

В то же время, он обещает, что международное сообщество предоставит Украине "новую политическую, военную и финансовую поддержку". Кроме того, в материале The Independent говорится, что в России неизбежна всеобщая мобилизация, о чем говорят западные чиновники. Поэтому Украина нуждается в поддержке со стороны Запада.

Путин не остановится, – Джонсон

Глава британского правительства ранее заявил, что российский диктатор Владимир Путин не остановится. Поэтому Джонсон отметил 4 важных шага для Украины:

нужно обеспечить Украину вооружением;

помочь сохранить жизнеспособность украинского государства;

разработать альтернативные сухопутные маршруты для украинского экспорта;

разблокировать порт Одессы

17 июня Джонсон во второй раз после начала полномасштабной российской агрессии тайно приехал в Киев. Британский премьер и президент Владимир Зеленский говорили о необходимости увеличения поставок тяжелого оружия и систем противовоздушной обороны.

Также во время визита в Киев Джонсон предложил Зеленскому начать обширную учебную операцию для ВСУ.

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