Ни один гуманитарный коридор не будет открыт 18 апреля, – Верещук

Ирина Верещук заявила, что российские оккупанты продолжают нарушать гуманитарное право и не прекращают блокировку и обстрелы гуманитарных маршрутов.

Поэтому из соображений безопасности принято решение 18 апреля не открывать гуманитарные коридоры. Об этом глава Минреинтеграции сообщила в своих соцсетях.

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Вчера мы вели долгие и сложные переговоры по коридорам из Мариуполя, Бердянска, Токмака, Энергодара,

– отметила министерша.

По ее словам, также работали над коридорами:

из Херсонской области (Нововоронцовка, Осокоровка, Миролюбовка, Нововознесенское, Высокополье);

из городов Луганской области (Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная и поселок городского типа Нижнее).

"Будем прилагать все усилия, чтобы гуманитарные коридоры заработали снова как можно быстрее", – добавила Ирина Верещук.

Стоит посмотреть – об эвакуации с горячих точек: смотрите видео