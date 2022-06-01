"Ни один из них – не правозащитник": Печончик предположила, кто может заменить Денисову в должности

Верховная Рада уволила Людмилу Денисову с должности уполномоченного по правам человека парламента. Есть несколько кандидатов, которые могут ее заменить, однако ни один из них не правозащитник.

Об этом 24 каналу рассказала Глава Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик. Ранее она уже сообщала, что на место Денисовой могут предлагать депутатов от "Слуги народа" Марианну Безуглу, Николая Тищенко или Александра Качуру, однако есть и другие кандидаты.

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По словам Печончик, говорится о нардепах Юлии Гришине, Тарасе Тарасенко, а также об уполномоченном президенте по защите прав защитников Елене Вербицкой и министерке по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирине Верещук.

Татьяна Печончик Глава Центра прав человека ZMINA, правозащитница Однако важно понимать, что ни один из них не правозащитник, не имеет надлежащего правозащитного опыта. Все они зависимы: либо как представители пропрезидентской партии, либо как представители Банковой, либо как представители правительства. Однако они точно не будут независимыми лицами, которым, к сожалению, не была и Людмила Денисова.

Что известно об уходе Денисовой

Верховная Рада 31 мая уволила Людмилу Денисову с должности уполномоченного по правам человека парламента. Депутаты выразили ему недоверие. Увольнения инициировали депутаты от "Слуги народа". Они отметили, что с начала войны Денисова почти не выполняла свои полномочия по организации гуманитарных коридоров, защите и обмену пленных, противодействию депортации людей и детей с оккупированных территорий и другой правозащитной деятельности.

В то же время Денисова считает свое увольнение незаконным, ведь это произошло вопреки Конституции. Она утверждает, что якобы власть не устраивает ее проактивность, в частности, по сбору информации на временно оккупированных территориях.

Следует отметить, что 25 мая медийницы и общественные организации опубликовали открытое обращение к Денисовой с требованием скорректировать коммуникацию о половых преступлениях во время войны. Они отмечали, что подобные преступления нельзя освещать сенсационно и с чрезмерной детализацией.

Напомним, что Денисову назначили на должность 15 марта 2018 сроком на 5 лет. Ее полномочия должны были закончиться в марте 2023 года.

Печончик предположила, кто может заменить Денисову в должности: смотрите видео