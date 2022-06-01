Про це 24 каналу розповіла Голова Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик. Раніше вона вже повідомляла, що на місце Денісової можуть пропонувати депутатів від "Слуги народу" Мар'яну Безуглу, Миколу Тищенка або Олександра Качуру, однак є й інші кандидати.

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За словами Печончик, мовиться про нардепів Юлію Грішину, Тараса Тарасенка, а також про уповноважену президента із захисту прав захисників Олену Вербицьку й міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук.

Тетяна Печончик Голова Центру прав людини ZMINA, правозахисниця Проте важливо розуміти, що жоден з них не є правозахисником, не має належного правозахисного досвіду. Усі вони є залежними: або як представники пропрезидентської партії, або як представники Банкової, або як представники уряду. Однак вони точно не будуть незалежними особами, якою, на жаль, й не була Людмила Денісова.

Що відомо про звільнення Денісової

Верховна Рада 31 травня звільнила Людмилу Денісову з посади уповноваженої з прав людини парламенту. Депутати висловили їй недовіру. Звільнення ініціювали депутати від "Слуги народу". Вони зауважили, що з початку війни Денісова майже не виконувала своїх повноважень щодо організації гуманітарних коридорів, захисту та обміну полонених, протидії депортації людей та дітей з окупованих територій та іншої правозахисної діяльності.

Водночас Денісова вважає своє звільнення незаконним, адже це відбулося всупереч Конституції. Вона стверджує, що нібито владу не влаштовує її проактивність, зокрема щодо збору інформації на тимчасово окупованих територіях.

Варто зауважити, що 25 травня медійниці та громадські організації опублікували відкрите звернення до Денісової з вимогою коригувати комунікацію про статеві злочини під час війни. Вони наголошували на тому, що подібні злочини не можна висвітлювати сенсаційно та з надмірною деталізацією.

Нагадаємо, що Денісову призначили на посаду 15 березня 2018 року терміном на 5 років. Її повноваження мали закінчитись у березні 2023 року.

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