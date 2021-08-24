Ни один язык не дает гарантии, – Тайлер Андерсон ответил, существуют ли алгоритмы успеха в ютубе

Не стоит давать гарантии тем, кто намерен создавать украиноязычный канал на ютубе, якобы они заработают на этом деньги. Ведь разные ниши уже заняты многими людьми.

В то же время нельзя сказать, что те видеоблогеры, которые создают свой канал на русском, имеют больше успеха. Об этом в эфире 24 канала рассказал запорожский блогер с псевдонимом Тайлер Андерсон, который имеет канал Geek Journal.

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По его словам, у таких создателей контента, возможно, есть больше шансов на будущее развитие, но не на успех.

Ни один язык не гарантирует место в статистике

Даже если кто-то создает канал на русском, английском или турецком языках, то это все равно не гарантирует место в статистике.

Получается, что ни один язык не дает вам гарантии какого-то успеха – маленького или большого,

– отметил Тайлер Андерсон.

Он рассказал, что неоднократно видел качественные англоязычные каналы по 5 тысяч подписчиков, которые существуют 10 лет. "Английский язык, как самый популярный в мире, не помог", – сказал видеоблогер.

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Мифические алгоритмы ютуба, как отметил Тайлер Андерсон, могут кому-то помочь, а кому-то – нет. Они тоже не являются гарантией успеха.

Тайлер Андерсон рассказал об успехе в ютубе: смотрите видео