Водночас не можна сказати, що ті відеоблогери, які створюють свій канал російською, мають більше успіху. Про це в ефірі 24 каналу розповів запорізький блогер з псевдонімом Тайлер Андерсон, який має канал Geek Journal.

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За його словами, в таких створювачів контенту, можливо, є більше шансів на майбутній розвиток, але не на успіх.

Жодна мова не гарантує місце у статистиці

Навіть якщо хтось створює канал російською, англійською чи турецькою мовами, то це все одно не гарантує місце у статистиці.

Виходить, що жодна мова не дає вам гарантії якогось успіху – маленького чи великого,

– зазначив Тайлер Андерсон.

Він розповів, що неодноразово бачив якісні англомовні канали по 5 тисяч підписників, які існують 10 років. "Англійська мова, як найпопулярніша у світі, не допомогла", – сказав відеоблогер.

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Міфічні алгоритми ютубу, як відзначив Тайлер Андерсон, можуть комусь допомогти, а комусь – ні. Вони теж не є гарантією успіху.

Тайлер Андерсон розповів про успіх в ютубі: дивіться відео