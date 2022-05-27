Ни одна из сторон не продвигается вперед, – советник министра внутренних дел

Пока ситуация на фронте остается стабильной. Предпочтения не получила ни одна сторона.

Об этом в эфире 24 канала сказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. По его словам, в некоторых направлениях мы контратакуем. Например, на Харьковщине и частично на Луганщине.

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"Есть горячие точки, где мы, по данным Генштаба, отбили 12 атак. Это направление Северодонецка. Мы должны понимать, что по состоянию на данный момент ситуация постоянна. Ни одна из сторон не продвигается вперед. Поэтому констатирую, что сейчас все стабильно. Мы можем сказать , что ситуация не изменилась ни в одну, ни в другую сторону", – рассказал Смирнов.

Нужно подождать вооружения

Появилась информация, что украинские военные отступают из Лимана на Донетчине. Это может быть определенной стратегией обороны, когда, как сказал Смирнов, даже отступать от определенных населенных пунктов, то это будет правильным.

У нас сейчас стратегия не на освоение условных территорий, а на нанесение как можно большего вреда противнику. Нам нужно подождать, когда подойдет тяжелое вооружение, подготовим наши тылы,

– объяснил советник.

Он заверил, что украинское войско уже получает вооружение, но враг достаточно сильный, поэтому нужно продержаться определенное время. Тогда защитники смогут разбить технику и состав врага.

"Когда будет этот излом, когда накопим достаточно военной мощи, потому что сейчас есть проблемы с вооружением наступательного характера, особенно дальнего радиуса действия, и перейдем к третьей фазе войны, то будем увольнять одним махом", - добавил Смирнов.

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Сохранить жизнь защитников

Советник заверил – если отступаем из некоторых населённых пунктов, то это не значит, что отдаем их врагу. Это делают тактически, чтобы занять лучшую позицию, нанести россиянам урон и сохранить жизнь наших бойцов. У Смирнова есть доверие к военному руководству и тому, что делает Валерий Залужный, для которого главной ценностью является жизнь наших воинов.

"Я точно убежден, что это решение взвешенное и правильное", - подчеркнул Смирнов.

Россия активно увеличивает силы и штурмует Луганщину. В то же время в Кремле заявили, что готовы к переговорам, но их якобы отвергает Киев. Смирнов отметил, что кафиры боятся быстро устать и хотят выйти с условной квазипобедой. Они хотят представить это своему народу, который точно все воспримет. Это их стратегия наилучшего выхода из этой ситуации.

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