Ни одна община УПЦ МП на Закарпатье до сих пор не перешла в ПЦУ

На Закарпатье ни одна церковная община УПЦ Московского патриархата до сих пор не перешла в ПЦУ. Таких насчитывается около 700 человек.

Церковные общины МП – это те, что входят в Хустскую или Мукачевскую епархии ПЦУ. Об этом сообщил епископ Ужгородский и Закарпатский Варсонофий 5 апреля.

Обратите внимание Церковь во Франковске вышла из московского патриархата и перешла в ПЦУ

Несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину, церкви Московского патриархата не выходят из него.

В частности, общины УПЦ МП Солотвина, которые сообщали о выходе из Московского патриархата, на самом деле его не покинули. Ведь документально изменение религиозной принадлежности не произошло.

Они должны были указать, что теперь входят в состав не Хустской епархии УПЦ, а, например, в Закарпатскую епархию ПЦУ или в Карпатскую. Этого не было сделано. Соответственно они остаются и действуют по старому уставу,

– говорит Варсонофий.

Таким образом, около 700 приходов на Закарпатье до сих пор входят в Московский патриархат.

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